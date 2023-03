La concorrente ha chiesto al presentatore perché l’ex vippone non le abbia dedicato alcuna clip, mandandolo in crisi

Nel corso del primo blocco della semifinale del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiamato da parte Oriana Marzoli e Luca Onestini per cercare di fare un po’ il punto della situazione prima del tanto atteso verdetto rispetto al primo eliminato della serata. La chiacchiera con i due concorrenti ha portato Signorini ad un momento di improvvisa impasse di fronte ad una richiesta precisa di Oriana Marzoli che l’ha un po’ destabilizzato (anche se lui ha fatto il finto tonto).

Ad un certo punto, infatti, Oriana Marzoli ha commentato, con tono lamentoso, “Non mi avete fatto vedere neanche una clip di lui” parlando di Daniele Dal Moro e costringendo così Signorini ad un silenzio obbligato, visto e considerato che il conduttore sapeva la verità ma non poteva esprimersi più di tanto nel merito della questione. La decisione di non mandare in onda un video messaggio di Daniele Dal Moro dedicato ad Oriana non è infatti una scelta della produzione, ma deriva da una precisa strategia dell’imprenditore di non registrare nessuna clip.

Perché Daniele Dal Moro non ha inviato clip per Oriana

Il motivo è ovvio ed è stato spiegato dallo stesso ex vippone, che è stato cacciato dalla casa dopo un comportamento inaccetabile avuto nei confronti della stessa Oriana, che durante una discussione aveva “aggredito”, seppure in modo scherzoso. Daniele Dal Moro non se n’è andato dal reality con il sorriso stampato sulla faccia ma, al contrario, ha sollevato un’enorme polemica, com’è d’altra parte tipico del suo carattere fumantino.

In un post Instagram pubblicato poco dopo la sua cacciata, a proposito, Daniele Dal Moro aveva spiegato di non aver voluto registrare alcunché per la trasmisssione per evitare che qualunque sua dichiarazione fosse in qualche modo strumentalizzata. Il suo obiettivo (come d’altra parte era anche nel caso di Donnamaria) era in realtà quello di essere presente in studio per dire la sua, ma a causa del rigido regolamento questo non avrebbe potuto essere possibile.

Nel suo post sfogo, Dal Moro aveva scritto che contrariamente a Donnamaria lui era stato trattato come “un latitante” fuori dalla casa. Inoltre, l’ex volto di UeD aveva rivelato di avere ancora le mani legate a livello contrattuale ma che, a tempo debito, avrebbe spiattellato tutta la sua verità.