La Fiordelisi è stata giustificata e difesa, come sempre dal fidanzato Edoardo ma Dal Moro ne aveva anche per lui: “Con lei ti sei rincogl…”

Antonella Fiordelisi stanotte ha fatto sclerare persino Attilio Romita! Non è ancora chiaro del tutto se la sua strategia sia litigare con tutti per cavalcare l’onda della vittima, che non è visto che è lei a provocare, oppure se davvero non riesce a vivere in un gruppo. Ha litigano pure con Oriana Marzoli, forse l’unica persona dopo Edoardo Donnamaria a offrirle il suo appoggio incondizionato. Oriana si era scontrata con Micol per Antonella, ma quest’ultima non ci ha messo nulla a tornare a ignorarla e ieri se ne sono dette di tutti i colori. Amicizia al capolinea, come potrebbe essere anche quella con Attilio.

Stanotte Antonella ha attaccato Daniele. Dal nulla e alle sue spalle. In realtà è stato un attacco mascherato da gioco, tesi sostenuta dal suo fidanzato Edoardo nell’arringa di difesa. La Fiordelisi ha fatto un appello al pubblico per eliminare Daniele – anche se gran parte non ha intenzione di ascoltarla -. Il motivo? Apparentemente per prendersi un’anta di armadio, pare che Dal Moro ne abbia occupate tre, ma in fondo lo fa perché lo vorrebbe fuori, cosa che non ha il coraggio di ammettere forse. Lo ha nominato, lo ha criticato e adesso perché dire che lo fa per l’armadio? Insomma, se vuoi essere l’elemento di disturbo in un reality show devi averne almeno le caratteristiche di base.

Fatto sta che Antonella ha chiesto a ripetizione di salvare Charlie: “Spero che Daniele se ne vada così abbiamo tutto l’armadio che vogliamo. Salvate Charlie, salvate Charlie in continuazione. Salvate forza tutti quanti insieme, salviamo Charlie”. L’unico a ridere di questa gag, se si vuole chiamare così, era il suo fidanzato Edoardo. Manco a dirlo. E nonostante lui sia amico di Daniele. “Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere più ante di tutti?”, ha aggiunto Antonella. Pure se lo aveva già nominato senza la scusa dell’armadio.

Dopo questa scenetta, Attilio Romita ha perso la calma con Antonella Fiordelisi. Il giornalista ha sentito la campagna contro Daniele in nomination e non l’ha presa affatto bene. Sia perché lui ha un bel rapporto con Dal Moro sia perché evidentemente anche lui è stufo dei modi di fare di Antonella. Attilio ha letteralmente sclerato stanotte:

“Non si può buttare m..da su una persona con la quale si è in rapporti quotidiani, anche di amicizia. Adesso per una stupidaggine dei vestiti. Speriamo che se ne vada? Ma che ca..o di modo di fare è, la giungla di selvaggi? Che ca..o, un minimo di base di rapporti umani, di rispetto per le persone. Speriamo che se ne va? Ma come ca..o ti permetti? Sulle ante magari potresti avere ragione ma non si può arrivare a dire speriamo che se ne vada una persona per bene. Una delle poche che stanno con noi. Dai, basta! Sentite ragazzi, facciamola finita. Mi avete già amareggiato abbastanza stasera”

Non contenta, Antonella ha provocato pure Attilio dicendogli che forse si sentiva toccato dal suo discorso perché anche lui ha più ante del dovuto negli armadi. Romita non se ne è stato zitto e ha replicato a tono: “Antonè ti devo mandare a fare in c..o subito o aspetto domani mattina? Perché io ti ci mando. Mi dispiacerebbe solo per Edoardo a sto punto”. E aver sottolineato che gli dispiacerebbe solo per Donnamaria è tutto un dire. Ma non è finita qui.

C’è stato anche uno scontro tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro dopo quell’appello per salvare Charlie. In un primo momento in realtà il concorrente veneto non si è agitato più di tanto nella conversazione. Mentre lei ha tirato fuori il latino con il suo classico “verba volant”, Daniele ha risposto: “Ti garantisco che se esco sono più contento io perché non sento più la tua voce. Che ti assicuro mi ha rotto il ca..o, te lo garantisco”. Quindi nella discussione Daniele ha rinfacciato ad Antonella di parlare male alle sue spalle e di rompergli le scatole tutti i giorni, quando lui non farebbe lo stesso.

“Meglio che stai zitta invece di dire ca..te. Non sono neanche l’unico a cui non mancherebbe la tua voce”, ha aggiunto Daniele. Quest’ultimo ha pure dato alla Fiordelisi della “regina della pesantezza”, mentre lei ha ricambiato con “pesantume”. Come sempre in una litigata di Antonella non possono mancare riferimenti alle clip e lo ha fatto anche con Daniele, dicendogli di voler litigare per avere la clip. Edoardo Tavassi è intervenuto per far notare che puntare il dito contro Dal Moro dicendo che è in cerca di clip fa ridere. E Daniele gli ha fatto eco: “Antonella detto da te che sono 3 mesi che parli con le telecamera da sola, dici a me che ho bisogno di clip?”. Lei ha risposto di essere fatta così, ma Daniele l’ha affondata di nuovo: “Non è che perché sei fatta così allora vuol dire che sei fatta bene”.

Facendole notare che le sarebbe bastato chiedergli di liberare un’anta, Daniele Dal Moro ha proseguito: “Hai sempre questo modo di fare, perché rompere il ca..o capito? Per cosa? Perché hai voglia di litigare? Sembra di sì”. Per la Fiordelisi dire di sperare che lui venga eliminato è solo un gioco ed era uno scherzo. Non lo avrebbe detto con cattiveria, ha sostenuto in sua difesa. “Se io ti sento dire dieci volte – ha risposto Daniele –, non una, speriamo che domani esca Attilio perché così mi libera un’anta io alla decima volta ti dico hai finito di rompere i cogl..ni?”.

Antonella ripeteva di non aver detto nulla di male, ma ha ricevuto questa risposta: “Se lo continui a dire venti volte è perché probabilmente lo pensi davvero. A me non tocca, ma ci sta che tocchi qualcun altro. Attilio è una persona con cui ho rapporto”. Daniele ha chiarito che da oggi Antonella non gli piace più, mentre lei ha scelto un’altra frase del suo repertorio da concorrente di reality: “I confessionali non li fate per parlare di me”. Quando sa benissimo che sono gli autori a fare domande in confessionale, quasi sempre.

Naturalmente Edoardo Donnamaria è intervenuto in difesa di Antonella. Lo fa ogni volta e sempre puntuale, non accorgendosi che non facendo notare alla sua fidanzata i suoi errori magari le fa più male che bene. In ogni caso, ha provato a giustificare la sua fidanzata dicendo che quella frase sull’anta detta da chiunque avrebbe un peso diverso mentre Antonella dice ogni giorno cose simili quindi non dovrebbero darle peso. “Le dice tutti i giorni ste stron..te, è na str..ta dai!”, queste le parole di Donnamaria. Ma Daniele ha sbottato pure con Edoardo:

“Non è che perché tu dici una str..ta allora siccome sei fatto così sei autorizzato a dirle. Che ragionamento di me..a è? Perché lei è fatta così? Allora io ti mando a fare in c..o perché io sono fatto così? Ma che ragionamento è Edo. L’essere fatti così non è una giustificazione, Edoardo! Ma che ca..o dici? Io penso che tu a star con lei sia diventato un rinc…ito! Fidati”

Che dire, un’altra notte tranquilla al Grande Fratello Vip 7.