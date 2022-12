Altra notte tesa al Grande Fratello Vip, come sempre accade nel post diretta in prime time su Canale Cinque. Nella puntata del 26 dicembre non era presente Sonia Bruganelli che è volata a New York con la famiglia per le vacanze. Al suo posto, nel ruolo di opinionisti, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Tra i vipponi nella Casa è presente Luca Onestini, ex fidanzato della Sorge. Tra loro, come noto, non scorre buon sangue. L’influencer italo-americana non ha perso l’occasione per attaccarlo. A suo dire, avrebbe manipolato gli altri concorrenti mettendoli contro Nikita Pelizon.

Finita la diretta l’ex tronista si è sfogato con alcuni compagni dicendo che dovrebbe essere lui quello arrabbiato con la Sorge visto che si lasciarono a causa di un suo tradimento (avvenuto mentre lui partecipava al GF Vip 2). Il vippone non si capacita del perché la conduttrice del GF Vip Party sia così inviperita, tanto da rilasciare periodicamente interviste in cui lo critica:

“Dovrei essere io quello furioso e invece è lei. Qui il mondo va al contrario. Mi ha tradito lei e fa l’inca***ta? Non me ne frega nulla, che sia felice le auguro il meglio. Io nemmeno ho visto il suo GF Vip. Ero in Spagna a fare il mio reality. Nemmeno ho rilasciato un’intervista contro di lei. Non capisco perché ce l’abbia così tanto con me. Sono passati 5 anni cavolo, come mai continua in questa direzione?! Venne in casa mio fratello ad avvisarmi. Fecero vedere anche le foto di lei con l’altro. Fai conto Luca Salatino entra qui, poi dopo poche settimane fanno vedere Soraia con un altro. Io non sapevo nulla. L’unica cosa che mi fu detta è stata ‘se vuoi la porta rossa è aperta’. Ma con il cavolo che uscivo per lei che mi aveva tradito. E da quella volta lì ogni tot lei e sua madre dicono cose contro di me. La mamma ha detto che a Soleil di me non fregava nulla e che mi vedeva solo come un trofeo da prendere. Non la odio, per me non esiste più, non voglio più vederti o sapere niente. Cavolo questa è ancora inviperita. Ma come stai? Fatti una vita! Ma chi la considera quella. E invece lei continua a cadenza regolare”.

Ma Luca Onestini non è stato l’unico “nero” dopo la puntata. Anche la nuova entrata Dana Saber ha avuto qualcosa da precisare. Durante la diretta si è parlato della ragazza che, in pochissimo tempo, ha litigato con molte coinquiline. Un’entrata forte che ha fatto pensare a molti che fosse pilotata da qualcuno all’esterno. Giulia Salemi è intervenuta per dire che in tanti hanno ipotizzato che fosse stata Dayane Mello a consigliare alla Saber di comportarsi in quel modo. In realtà, ha spiegato sempre Giulia, la situazione è ben diversa visto che la modella brasiliana si è dissociata pubblicamente da Dana.

Alla Saber non è piaciuta la “ritirata” dell’amica e l’ha attaccata. Parlando con altri vipponi ha rivelato che la paparazzata che fece molto discutere con la Mello (le due si baciarono) fu finta, come a dire a favor di telecamere e gossip. Ha aggiunto che lei si è trovata in mezzo alla faccenda senza volerlo e che la modella le avrebbe chiesto di tenerle il gioco una volta nella Casa:

“Lei l’ha fatto all’improvviso senza avvertirmi e non è stato bello. Sì è successo tutto davanti ai fotografi, e mi sono arrabbiata con lei. Dayane prima che entrassi qui mi ha chiamato ‘ti prego se vai devi dire che è vera quella cosa’. Io non l’ho fatta davvero quella cosa. Stavamo uscendo da un pranzo e lei da un momento all’altro ha deciso di fare questa cosa per fare gossip. Io sono stata al gioco per non metterla in difficoltà in pubblico. Ma poi in privato mi sono risentita. Sì mi sono arrabbiata e le ho detto che non doveva farlo senza dirmelo prima. Mi ha chiesto ‘dì che è vera quella cosa, poi così ti prendi il pubblico lesbo’. Adesso dice che si dissocia, perché io non sono stata al suo gioco. Io non confermerò mai una cosa non vera! Io dico la verità. Non faccio figuracce con i telespettatori. Palese che fosse una cosa fake e fintissima. Io non voglio solo diventare famosa, ma creare qualcosa. Se proprio voleva fare una paparazzata fake almeno doveva avvisarmi e le avrei detto di no. Io lì potevo spintonarla, spingerla via o assecondarla per non farle fare una figuraccia in pubblico. Io potevo smascherarla in diretta, ma non mi hanno dato la parola. Poi lei ha detto ‘mi dissocio’, non era nemmeno il contesto giusto per tirare fuori questo, ma arriverà anche il momento”.

Romita esagera con Alberto De Pisis

Durante le nomination Alberto De Pisis ha votato Attilio Romita che non l’ha presa bene. Il ragazzo lo ha votato perché tra le possibili scelte era quello con cui ha meno legato. Il giornalista ha attaccato subito l’influencer non accettando la sua motivazione: “Ascolta Albe fai l’uomo una volta nella vita, fallo ti prego. Devi essere sicuro di te ed essere sincero. Parlami in faccia e dimmi chiaramente quello che pensi. Non capisco questa motivazione a dire la verità. E per ‘fare l’uomo’ intendo dire di essere onesto e diretto. Non girare le parole, è un modo di dire italiano. Questi giochetti non mi piacciono“.

Ma non è finita qui perché confrontandosi con Antonino Spinalbese ha usato parole forti contro Alberto, scatenando “l’ira dei social”: “Sì ho preso un voto. Mi ha nominato quel pezzo di m**da di Alberto. Due volte di fila l’ha fatto quello. Allora gli ho detto “aveva ragione chi mi aveva avvertito su di te”. No non mi ha nominato Donnamaria, ma Alberto“.

Preferita al televoto Antonella, Guendalina Tavassi non ci sta

Nonostante tutti i sondaggi la dessero per sfavorita Antonella Fiordelisi ha vinto il televoto come preferita. In molti sono rimasti a bocca aperta per questo risultato perché basta leggere un po’ i social per vedere che la ragazza non è molto amata dal pubblico. Anche Giulia Salemi, riferendo il sentiment di Twitter ad Alfonso Signorini, ha spiegato che nessuno si aspettava questa vittoria.

Guendalina Tavassi, sorella di Edoardo, è intervenuta facendo delle storie Instagram in cui ha parlato di Bot: “Ragazzi questo è uno scandalo. Sì, è veramente una cosa scandalosa, io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi veri fan sono dei bot. Poraccia è convinta, ma davvero. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qui fuori tutti quanti schifiamo Vittimella. Questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro prima”.