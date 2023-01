Ieri c’è stata una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 molto movimentata e dopo la puntata non sono mancati malumori vari tra i concorrenti. C’è stato il confronto tra Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria, che però non riescono più a capirsi dopo la frattura di qualche mese fa a causa di Antonella Fiordelisi. Il caso ha voluto che oggi Daniele sia più vicino ad Antonella che a Edoardo, nonostante i due ragazzi fossero molto amici nei primi mesi. Nessuna novità per i fan Oriele: Daniele e Oriana dopo la puntata non si sono parlati.

Chi invece ha avuto un confronto sono Edoardo e Oriana: Donnamaria si è pentito per la nomination. Quando lui ha mostrato la carta di Oriana c’è stato un bel trambusto sui social. I fan Donnalisi erano naturalmente al settimo cielo perché supportano molto più Antonella, che non sopporta Oriana, rispetto a Edoardo. Poi invece c’erano i fan degli Spartani che hanno vissuto il tutto come un tradimento: Edoardo e Oriana infatti sono, o erano, molto amici. Lui l’ha anche difesa spesso negli sconti con Antonella, e forse proprio per questo ieri ha dovuto nominarla.

L’impressione generale era che Donnamaria avesse nominato Oriana perché ha litigato con Antonella. Se non lo avesse fatto probabilmente avrebbe litigato con la fidanzata, ecco. Dopo la puntata, Edoardo si è pentito di aver nominato Oriana e ha avuto un confronto con lei:

“In te ho visto certe cose che non mi sono piaciute che in altri che c’erano là non ho visto. Quindi se mi levi le persone che voglio nominare, mi metti alle strette e mi dai trenta secondi per scegliere… L’unica motivazione che ho trovato è stata questa. Se avessi saputo che saresti andare in una nomination come questa non ti avrei nominato, è tosta questa. Spero solo che non ce l’hai con me”

Stando a ciò che ha riportato Biccy, Oriana ci è rimasta male per la nomination di Edoardo e non solo. Non solo, ha approfittato del confronto anche per fargli presente che lui cerca i suoi amici – gli Spartani – solo quando litiga con la fidanzata. La Marzoli ha detto:

“Tu con me cambi molto l’atteggiamento, quando c’è lei [Antonella, ndr] neanche mi ca..i. Con me sei un’altra persona. Ma posso capire la tua posizione, quindi non ti dico niente. Però non puoi fare il super amico mio e poi smetterla di parlarmi. Quando stai male sei molto amico, quando stai con Antonella non mi ca..i. […] Ci sono rimasta male, te lo ripeto, sai come sono fatta. Sai benissimo che non sto zitta se qualcosa non mi va. Proprio perché ci tengo a te non ho detto niente, ma mi sono sfogata con Luca. Non ti dico che sono delusa, ma ci sono rimasta male. Io ti voglio davvero bene”

I due in effetti andavano molto d’accordo, al punto che sui social parlavano di loro chiamandoli fratellino e sorellina. Naturalmente il confronto tra Oriana e Edoardo nella notte si è interrotto appena è arrivata la Fiordelisi.

Luca Onestini si lamenta dei tweet scelti da Giulia Salemi

Tra i tanti sfoghi notturni c’è stato anche quello di Luca Onestini contro Giulia Salemi, seppure “blando” come direbbe Sarah Altobello. Il concorrente ha espresso il suo malcontento per i tweet scelti e mostrati in puntata, perché su di lui non ne viene mostrato mezzo positivo. Queste le sue parole:

“Che poi questa cosa dei tweet impostata così non è proprio equa. Se ci pensate c’è una sola che sceglie tutto. Sempre in un certo modo. Magari fanno vedere tre tweet di un tipo e poi ce ne sono tre milioni che dicono un’altra cosa. Su di me ad esempio fanno vedere cose negative o nulla. Spesso non mi fanno vedere proprio nulla. [..] In più Giulia è amica di Soleil, la mia ex e questo si capisce già. Secondo me i tweet gli sceglie lei! No, non li scelgono gli autori. Cos’è lì a fare altrimenti? Li sceglie lei”

Luca non sa che Giulia Salemi sceglie i tweet in base al sentiment generale e di sicuro passano sotto gli occhi degli autori. Tuttavia si fa spesso portavoce del pensiero del Web parlando in prima persona, senza leggere tweet. La sensazione è che lo faccia quando magari gli autori non approvano determinati tweet. Per esempio ieri sera ha consigliato a Daniele Dal Moro di seguire il cuore con Oriana e di non ascoltare chi lo spinge a frenare. Erano pareri letti sui social e non mostrati con i tweet, ma lei lo ha detto lo stesso alla Casa.

La verità è che Onestini è stato preso di mira per Nikita Pelizon, quindi ci sono davvero tanti tweet contro di lui, è vero. Molti sono esagerati, sproporzionati rispetto al contesto e spiacevoli. Nelle ultime settimane però qualcosa sta cambiando e i consensi verso Luca – Nikita o non Nikita – stanno aumentando. Anche Antonella Fiordelisi si era lamentata dei tweet e alla fine l’andazzo è cambiato: succederà lo stesso per Luca?

Antonino Spinalbese parla di nuovo di Oriana Marzoli: “Patto sotto le lenzuola”

Nella notte del GF Vip 7 c’è stata una nuova confessione di Antonino Spinalbese su Oriana Marzoli. Ha parlato di un patto che lui avrebbe accettato quasi per galanteria. La stessa galanteria che ha mostrato dopo aver chiuso con Oriana, quindi dubbia. A prescindere da ciò, Antonino ha raccontato:

“Prendiamo come esempio una ragazza di nome Oriana. Proprio per farvi capire quanto voglio essere oggettivo. Un giorno lei mi ha confidato di non essere mai stata rifiutata da un uomo e che soprattutto a livello televisivo non ammetterebbe mai di essere toccata su quella roba lì. Che le avrebbe dato fastidio prendere un palo in televisione. Sì, mi ha confessato che non le sarebbe mai andato giù questa roba che un uomo le possa dire di no. Sapete cosa ho fatto io? Per quanto io le avessi già detto tutto e fossi stato chiaro ho fatto un patto. Sotto le lenzuola le ho detto ‘senti, io posso anche abbassarmi a una cosa, lasciami tu, cosa ti posso dire di più?’. Perché io so che la donna può avere delle insicurezze sul lato estetico. Quindi per questo le ho detto quella cosa”

Un discorso fatto per far capire che ha intenzione di dire che una ragazza gli piace a prescindere dalla verità, perché “non voglio ferire nessuno”. Probabilmente per motivare le sue dichiarazioni su Nicole Murgia. “Non è bello dire di no a una donna”, ha aggiunto. Dimenticando, però, di aver detto molto peggio su una donna. Peccato.