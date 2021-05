GF Vip Natalia: “Prima volta con Zelletta? Le mutande sono durate poco”

Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, la passione brucia e alimenta l’amore. La coppia sbocciata a Uomini e Donne, nelle ultime interviste, ha parlato più volte della propria vita intima, rendendo noti dei dettagli succosi. Pochi giorni fa l’ex corteggiatrice aveva dichiarato di essersi lievemente infortunata dopo aver trascorso un weekend di fuoco con la sua dolce metà. Poi, è stato il turno dell’ex tronista pugliese, che ai microfoni di Rtl 102.5 ha raccontato che all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, non resistendo più all’appetito ‘intimo’, ha praticato in bagno dell’autoerotismo. Finite qui le chicche? Assolutamente no: la coppia, nell’ultima puntata de Il Punto Z, ha fatto nuove rivelazioni sul versante passione, confidandosi con Tommaso Zorzi.

Innanzi all’istrione milanese, oggi opinionista dell’Isola dei Famosi, Natalia ha narrato ‘la prima volta’ con Zelletta. I due piccioncini non hanno perso tempo. Infatti, subito dopo la scelta negli studi di Uomini e Donne si sono abbandonati al piacere. “La prima volta tra noi due è stata il giorno stesso della scelta”, ha spiegato la Paragoni che ha aggiunto: “Subito dopo due secondi dal sì. Siamo arrivati nella camera d’albergo, dovevamo fare il servizio fotografico per il magazine del programma, mentre ci hanno citofonato eravamo quasi pronti. Poi è successo appena abbiamo fatto il servizio fotografico, l’abbiamo fatto subito”.

La Paragoni offre ulteriori dettagli relativi all’episodio intimo, dicendo che lei si era presentata con un “completino rosso bellissimo, tutto in pizzo”, mentre Andrea non aveva avuto, almeno secondo sua compagna, particolare gusto per l’occasione. “Ti sei presentato male dai”, ha ricordato sorridendo e rivolgendosi a Zelletta. “Aveva un paio di mutande bruttissime a righe e non era abbinato a me. Ok che sono durate poco…”, ha chiosato

Spazio poi alle confessioni dell’ex tronista tarantino. Zorzi ha voluto saperne qualcosa di più in merito ai suoi gusti circa le donne orbitanti nella Casa del Grande Fratello Vip. Se non fosse stato ‘occupato’ con Natalia, a chi avrebbe indirizzato le sue attenzioni? Zelletta ha specificato che c’erano diverse donne in Casa e che molte di loro erano belle. Quindi ha capovolto il tema: “Posso dirti con chi non sarei stato”, ha sottolineato.

Alla fine, però, un nome specifico lo ha fatto. Quale? Quello dell’ambita Elisabetta Gregoraci l’ex moglie di Flavio Briatore, che nello show prima si è avvicinata a Pierpaolo Pretelli, poi gli ha rifilato un sonoro due di picche. L’ex velino di Striscia la Notizia ha così virato verso altri lidi sentimentali, trovando amore e serenità tra le braccia di Giulia Salemi. “Se devo farti un nome, il nome di quella che preferisco, allora è Elisabetta Gregoraci”, ha concluso Zelletta.