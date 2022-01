GF Vip, Montano si schiera con Lulù: “Katia diventa prepotente”, l’attacco

Aldo Montano ha detto la sua su quanto è successo tra Lulù Selassié e Katia Ricciarelli al GF Vip 6. E si è decisamente schierato a favore di una delle due! Come sempre, Aldo è stato molto diretto e non si è fatto problemi ad andare contro una sua amica. Lo hanno raccontato e ripetuto diverse volte nella Casa, Montano e Ricciarelli si sono conosciuti in un altro reality show, anni fa, e hanno costruito una bella amicizia. Non a caso anche al GF Vip andavano molto d’accordo, ma essere amici non vuol dire giustificare sempre tutto. Così durante una diretta su Instagram con l’amica Cristina, Aldo si è schierato dalla parte di Lulù.

Nel corso della diretta, infatti, l’amica di Aldo ha parlato di educazione e rispetto nei confronti delle persone più grandi. Lei non si sarebbe mai permessa, ha aggiunto, di rivolgersi a Katia Ricciarelli in quei modi. Il riferimento era chiaramente agli scontri con Lulù, che hanno fatto parecchio discutere. Quindi ha proseguito dicendo che i giovani dovrebbero essere più educati. Il che è anche vero, ma come ha fatto notare poi Aldo c’è altro da notare: Katia Ricciarelli è diventata prepotente. Queste le sue parole in merito:

“Questo è vero, però è anche vero che non ci può marciare la persona più grande. Non può diventare prepotente marciando sul fatto che è più grande. Oppure ho fatto più cose di te”

Insomma Montano non ha apprezzato che la Ricciarelli predichi bene e razzoli male, nascondendosi dietro la sua età e la sua carriera. Il rispetto va sempre portato, anche quando si è di fronte a una ragazza che ha meno di 30 anni. A entrambe è sfuggita la situazione di mano, questo è chiaro a tutti, ma agli occhi di Aldo Lulù ha delle attenuanti: “L’ho sempre vista come una ragazza molto semplice e molto sensibile. Se è arrivata a mancare di rispetto forse è perché…”. Non ha aggiunto altro, ma era chiaro cosa volesse dire: forse perché anche Katia è andata decisamente oltre? O forse perché si è dovuta difendere da sola, visto che Signorini e il Grande Fratello non sono intervenuti? O almeno non nel modo giusto, secondo il pubblico.

Quindi Montano ha parlato di Lulù come una persona sensibile e che si è sempre comportata bene nei tre mesi in cui anche lui era al GF Vip 6. Ad Aldo ha colpito molto la sensibilità di Lulù: “Nel suo essere fuori è una persona meravigliosa, dotata di grande sensibilità”. Poi hanno fatto notare che quattro mesi rinchiusi nella Casa sono tanti: “Secondo me è troppo, per alcune persone è troppo”, ha concluso lo schermidore. Chissà cosa succederebbe se Signorini mostrasse queste dichiarazioni di Aldo Montano alla Ricciarelli…