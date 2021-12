GF Vip, Miriana Trevisan e Biagio: il figlio di lei non apprezza, parla Pago

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli più vicini che mai al Grande Fratello Vip. Dopo il flirt finito male con Nicola Pisu, figlio della patron di Miss Italia Patrizia Mirigiliani, l’ex ragazza di Non è la Rai si è avvicinata molto all’opinionista tv, tra le ultime new entry del programma. Un’attrazione speciale che sta portando i due a passare molto tempo insieme, tra coccole, carezze e confidenze.

La confessione di Pago

Una liaison che non sembra piacere più di tanto al piccolo Nicola, il figlio che Miriana Trevisan ha avuto dodici anni fa dall’ex marito Pago. Proprio quest’ultimo ha spiegato al settimanale Nuovo che il ragazzino è geloso della madre e del rapporto che ha instaurato al GF Vip con Biagio D’Anelli. Il cantante ha ammesso che il suo unico erede sta seguendo con molto interesse l’ultima avventura di Miriana in tv ma non sembra apprezzare in particolar modo la liaison con Biagio.

“Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile”

Nicola è fiero della madre

Biagio D’Anelli a parte, Nicola è fiero e orgoglioso del percorso di Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. Pago ha assicurato che il piccolo è il primo fan dell’ex moglie. In assenza della madre Nicola sta rafforzando il legame col padre. In questo periodo Pacifico Settembre – questo il vero nome dell’artista – è aiutato dall’ex suocera e dagli zii, che si occupano di Nicola quando Pago è impegnato in qualche lavoro.

Nonostante l’esclusione al Festival di Sanremo 2022, dove la sua canzone non ha trovato il consenso del direttore artistico Amadeus, Pago è molto richiesto tra eventi e serate. In più a febbraio partirà il suo nuovo tour intitolato Il protagonista, dove con la sua band ci saranno battute tra musica e monologhi che parlano di sogni e canzoni.

Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show, dove ha messo in mostra tutto il suo talento, Pago è ben felice di tornare a teatro. Negli ultimi anni si è parlato più della sua vita privata che della sua carriera, tra Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Archiviata la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu oggi Pago è single.