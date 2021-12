GF Vip, Miriana e Biagio demoliti: “Lei elemosina” e qualcosa non torna

La vicinanza tra la Trevisan e D’Anelli non convince in Casa e anche fuori il pubblico fa notare un dettaglio

Cosa sta accadendo tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli al GF Vip 6? Sembra che sta per nascere una nuova coppia nella Casa di Cinecittà, eppure c’è tanta diffidenza nei loro confronti. Dopo ave assistito alle dinamiche Alex Belli-Soleil-Delia, i telespettatori stanno sempre più attenti a ciò che accade tra i concorrenti. E si può dire ufficialmente che sul web il pubblico appare contrario a quello che sta succedendo tra Miriana e Biagio. A parlare ieri sera ci ha pensato Giacomo Urtis, che ha trovato l’applauso degli utenti sui social.

Il chirurgo estetico sembra avere le idee abbastanza chiare su Biagio e Miriana. A detta sua D’Anelli non sarebbe interessato alla showgirl, ex moglie di Pago. I due concorrenti si sono subito avvicinati, attirando l’attenzione. Nella notte hanno continuato a trascorrere del tempo insieme nel letto, dove hanno giocato con complicità, dimostrando che c’è una forte attrazione fisica. Biagio ha, infatti, dichiarato di sentirsi in difficoltà per quello che sta accadendo nella Casa, in quanto fuori c’è una donna ad attenderla.

Ma Urtis pensa ben altro: “Quanto è furba Miriana, io non capisco. Lui fa così con tutte”. Parlando con Jessica Selassié e osservando loro da lontano, ha fatto notare che è sempre la Trevisan ad “attaccarsi” a Biagio: “Lui sta dritto”. Secondo Giacomo, se D’Anelli fosse realmente interessato a Miriana le avrebbe dato subito un bacio.

Oltre ciò, ha proseguito criticando la Trevisan apertamente. Innanzitutto ha fatto notare che “è lei che fa tutto”. Invece, a lui piacerebbe “per giocare”. Guardando da lontano, Urtis ha ammesso di vedere Miriana sempre ad attendere l’arrivo di lui ed “elemosinare un bacio“. Per il chirurgo dei Vip, questo “è sbagliato”. La Trevisan dovrebbe baciarlo e non stare lì ad aspettare.

“Guarda non lo molla. Lui è seduto e lei addosso”, ha concluso Giacomo Urtis. Nel frattempo, anche i telespettatori appoggiano il pensiero del chirurgo estetico. Sono tanti coloro che non credono che Biagio sia davvero interessato a Miriana. Il motivo? Prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip, D’Anelli ha duramente criticato – più e più volte – vari concorrenti.

Partendo da Soleil Sorge e finendo proprio alla Trevisan. Sul suo account Instagram, ha riservato a Miriana parole non proprio positive. Questo, chiaramente, nessuno dei gieffini presenti in Casa dall’inizio lo può sapere. E, secondo il pubblico, Biagio starebbe giocando sporco. I suoi fan credevano che entrando nel reality avrebbe portato avanti le sue teorie e i suoi pensieri.

Eppure non ha fatto nulla di tutto. “Ma Biagio prima di entrare ha detto di tutto nelle sue dirette contro Alex, Soleil e Miriana. Si sta comportando da PARAC..O a livelli altissimi” e ancora “Farà una grande figuraccia quando miriana e Soleil capiranno chi è realmente”.

Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti da parte dei telespettatori più scettici. C’è chi vorrebbe che Alfonso Signorini mostrasse tutte le dirette e le Stories che Biagio ha fatto prima di entrare nella Casa contro i tre gieffini. Come si giustificherà quando la sua esperienza nel programma si concluderà? Il pubblico è in attesa di scoprirlo.