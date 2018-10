Grande Fratello Vip, Maurizio Battista contro tutti: Giorgi, Cattaneo, Merola e Lory Del Santo i più criticati

Maurizio Battista, intervistato dal settimanale Oggi, una volta uscito dal Grande Fratello Vip ha finalmente potuto dire la sua su ogni concorrente conosciuto durante la sua esperienza all’interno del reality. Le uniche persone che salva tra i suoi compagni di viaggio, ad oggi, sono Enrico Silvestrin, Elia Fongaro e la Marchesa D’Aragona. Sugli altri, invece, il comico ha parecchio da ridire. Quelli più criticati da Battista, però, sono Eleonora Giorgi, Ivan Cattaneo, Valerio Merola e Lory Del Santo. “La Giorgi era snob, tagliente e prevenuta” ha esordito dicendo Maurizio “Merola si è offeso perché gli ho detto che era un poveraccio. Lui mi ha dato due volte del pezzo di m…. Ora, dimmi tu, ma alla borsa dei valori degli insulti un ‘poveraccio’ varrà meno di due pezzo di m…. o no?”.

Gf Vip, Maurizio Battista contro Lory Del Santo: ecco cosa pensa della decisione di entrare nella Casa dopo la morte del figlio

Maurizio Battista, nella sua intervista, ha parlato anche di Lory Del Santo. “Quell’altra… La Del Santo” ha dichiarato il comico “Oh, ti muore un figlio, il secondo, e tu vai al Grande Fratello. D’accordo, non si deve giudicare. Va bene, ognuno vive il suo dolore in maniera diversa. Però, ad osservarla, sembrava non fosse successo niente. E invece era successo che il figlio si era suicidato solo qualche settimana prima. Certo, ognuno è diverso e non puoi vedere dentro una persona. Sarà, ma persino a me, che non sono una cima, mi sembra una spiegazione troppo fragile”. Maurizio Battista, poi, riferendosi a Ivan Cattaneo afferma: “Non è gay, è una macchietta del gay e le macchiette stancano subito”.

Maurizio Battista attacca i concorrenti del Gf: “Da solo fatturo più di tutti gli altri messi insieme”

Il comico, in fine, ha avuto anche da ridire sui più giovani della Casa. “Si comportano come in un villaggio turistico di basso livello” ha dichiarato “Hanno tempo da sprecare. Se li lasci nella Casa rimangono lì due anni”. Lui, invece, pur essendo entrato al Gf Vip per avere maggiore visibilità, ad Oggi confessa di averci addirittura rimesso. “Se stavo fuori e lavoravo guadagnavo di più” ha spiegato “Non lo dovrei dire ma da solo fatturo più di tutti gli altri concorrenti messi insieme”.