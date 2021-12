La modella ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha messo in guardia la soubrette

Sta facendo chiacchierare parecchio il flirt tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Archiviato Nicola Pisu l’ex ragazza di Non è la Rai si è buttata tra le braccia dell’opinionista televisivo. Una situazione che ha diviso in due il pubblico: c’è chi tifa la coppia e chi invece crede sia tutta una tattica acchiappa consensi.

Sul settimanale Di Più Manuela Ferrera – ex fidanzata di Biagio D’Anelli vista lo scorso anno all’Isola dei Famosi – ha voluto scrivere una lettera a Miriana Trevisan per metterla in guardia. La Ferrera, che è stata legata a Biagio per circa un anno nel 2011, ha invitato l’ex moglie di Pago a non fidarsi di D’Anelli, che sarebbe un uomo bugiardo e traditore, in grado di amare solo se stesso.

Manuela Ferrera ha ammesso di aver sofferto molto per la relazione con Biagio D’Anelli: era davvero innamorata ma è stata tradita. L’ex naufraga ha confidato che il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip sfruttava la sua popolarità usando i social per conoscere altre donne. Organizzava festicciole e le invitava a partecipare nell’appartamento che condivideva a Milano con la Ferrera.

Il tradimento di Biagio D’Anelli

Proprio durante una delle feste era presente anche Manuela, che ha visto il tradimento del suo ex fidanzato davanti ai suoi occhi. “Mi sono addormentata sul divano. Quando mi sono risvegliata, ho trovato Biagio che baciava una delle sue ospiti”, ha raccontato la Ferrera nella sua missiva. Dopo quell’episodio la giovane ha lasciato la casa che condivideva con il gieffino.

Manuela Ferrera ha poi rivelato che Biagio D’Anelli ha iniziato una convivenza con la biondina con la quale l’aveva tradita. Una brutta batosta per la modella, che credeva molto nel suo rapporto con il 38enne. I due hanno provato nel tempo a mantenere un rapporto d’amicizia ma non ci sono riusciti.

Da qui l’avvertimento di Manuela Ferrera a Miriana Trevisan:

“Lui non è l’uomo giusto per nessuna di noi. È l’uomo giusto per se stesso, perché di amare non è mai stato capace. Di tradire, invece, è sempre stato capacissimo”

“Nicola Pisu migliore di Biagio D’Anelli”

Secondo Manuela Ferrera Miriana Trevisan doveva provare a conoscere meglio Nicola Pisu, il figlio dell’organizzatrice di Miss Italia Patrizia Mirigliani. Dopo un interesse iniziale i due si sono allontanati sempre più, complice tra le tante cose la notevole differenza d’età.

A detta di Manuela, però, Nicola è un ragazzo decisamente migliore di Biagio D’Anelli, più pacato e maturo nonché affidabile. La Ferrera ha voluto chiudere così la sua lettera:

“Devi sapere che Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a frequentarlo prima o poi farà soffrire anche te. Lascialo”

Chi è Manuela Ferrera

Manuela Ferrera, 37 anni, è una modella e opinionista tv. È stata meteorina al Tg4, presenza fissa di Tiki Taka e ha posato senza veli per il calendario di For Men. È nota alle cronache rosa per via di un flirt con Cristiano Ronaldo e una relazione con Gonzalo Higuain. Di recente ha assicurato di aver avuto delle avance da Paolo Brosio.