Anche al Grande Fratello Vip si spettegola. Le sorelle Lucrezia e Jessica Selassiè hanno approfittato di un momento di relax con Alex Belli per parlare della scarsa igiene che vigerebbe nel bunker di Cinecittà. Nello specifico i tre concorrenti hanno preso di mira altre due coinquiline. Un comportamento che non è particolarmente piaciuto al pubblico del reality show.

“C’è una donna che ha le orecchie piene di cerume, non ho avuto il coraggio di dirglielo”, ha fatto sapere Alex Belli. “C’è anche chi puzza di pesce marcio”, ha osservato Jessica Selassié. La sorella Lucrezia, detta Lulù, ha aggiunto: “Non possiamo dire il nome”. Le due ragazze hanno però iniziato a twerkare, provando a far capire l’identità della donna all’ex attore di Centovetrine.

Jessica Selassié ha poi riaperto l’argomento durante una chiacchierata in giardino con Raffaella Fico e Francesca Cipriani. “C’è un orecchio croccante”, ha detto la principessina. “Che significa?”, ha prontamente chiesto l’ex di Mario Balotelli. “Piena di cerume”, ha spiegato la Selassié. “Che schifo”, ha commentato la Cipriani con la faccia disgustata.

“Ho capito, ho visto appena sono arrivata”, ha invece aggiunto Raffaella Fico, che ha preferito non fare il nome della concorrente dall’“orecchio croccante”. Un comportamento, quello di Lucrezia e Jessica, che non è particolarmente piaciuto al pubblico del Grande Fratello Vip.

Pubblico deluso dal comportamento delle sorelle Selassié

“Jessica, tesoro mio, invece di parlare sempre della stessa cosa con tutta la Casa perché non vai dalla persona interessata e glielo dici?”, ha fatto notare un telespettatore su Twitter. Qualcun altro ha invece aggiunto: “Questa cosa è veramente schifosa! Ma non per chi ha il cerume ma per loro che lo stanno dicendo a tutti e davanti alle telecamere! Sembrano i bambini dell’asilo!”.

Un fan ha precisato: “Gridano al bullismo, all’embargo e quant’altro e poi spettegolano su gente col cerume e gente che puzza. Ma come state messe? Ma cosa ci vuole a prendere queste persone da parte e dirglielo? Bambini delle medie proprio”.

Chi sono le concorrenti incriminate

Secondo gli appassionati del reality show la persona con le orecchie piene di cerume potrebbe essere Sophie Codegoni mentre quella che puzza di pesce dovrebbe essere Ainett Stephens (per via del dettaglio del twerk subito captato dagli utenti). Il nome della prima è trapelato dall’affermazione di Alex Belli che ha ammesso: “È una persona molto vicina a Clarissa”.