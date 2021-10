GF Vip Lulù e Bortuzzo, ora volano parole grosse: “Sei un pezzo di m.”

Piovono critiche su Manuel Bortuzzo. Ad innescarle l’atteggiamento tenuto dal giovane triestino nei confronti di Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè al Grande Fratello Vip. Durante la notte seguita alla puntata in diretta andata in onda venerdì 29 ottobre, Manuel si è ritrovato a conversare con l’amico Aldo Montano. Entrambi erano sdraiati a letto quando è spuntata la ‘princess’ che, affettuosamente, ha provato ad allargare la compagnia, con l’intento di mettersi al fianco del nuotatore. La reazione di quest’ultimo non è stata delle più tenere.

“No, vai via, vai via”, ha detto in modo netto e deciso Bortuzzo rivolgendosi alla Selassiè che ha compreso in fretta che la sua presenza non sarebbe stata troppo gradita. Così ha azzardato una giustificazione, spiegando che stava semplicemente sistemando il piumone. Dopodiché però ha perso la pazienza ed ha riservato a Manuel parole durissime: “Sei un pezzo di m…”.

Montano, che ha assistito alla scena, è rimasto un attimo sfasato, visibilmente sorpreso dalla piega presa dalla situazione e dalle parole taglienti di Manuel. Non volendo intromettersi nella vicenda personale dei due giovani, ha però preferito restare in religioso silenzio. Da qui la scelta di non proferire alcuna parola sulle scintille scoccate tra il 22enne e Lucrezia.

Diversi telespettatori che hanno osservato la vicenda si sono riversati su Twitter, facendo piovere cinguettii di fuoco nei confronti di Bortuzzo. Molti gli utenti che si sono augurati che in futuro il triestino possa essere più accomodante con la Selassiè e che possa avere parole meno ruvide per lei.

Grande Fratello Vip, Sonia Briganelli e Adriana Volpe lanciano l’appello: “Manuel, non illudere Lulù”

Poche ore prima che si consumasse il bisticcio, sul comportamento di Manuel hanno detto la loro anche le due opinioniste del GF Vip. Sonia Bruganelli ha consigliato al giovane che, laddove non abbia alcuna intenzione di approfondire la conoscenza della ragazza fuori dalla Casa più spiata d’Italia, sarebbe bene che non provocasse situazioni ambigue (Bortuzzo pochi giorni fa è tornato a baciare Lulù).

Il medesimo discorso lo ha fatto Adriana Volpe che ha lanciato un appello al 22enne. “Non illuderla, ti prego. Hai fatto una battaglia per allontanarla…”, ha sottolineato la conduttrice trentina.