GF Vip, Luca Salatino dramma: “Sono rimasto a letto per un anno”

Luca Salatino è tornato a parlare della depressione con cui ha dovuto fare i conti qualche anno fa, ben prima di approdare sul piccolo schermo. L’ex tronista di Uomini e Donne, di professione chef, ne ha parlato nel corso dell’ottava puntata del Grande Fratello Vip.

A mettere al tappeto il trentenne un problema di salute che l’ha costretto a lasciare la carriera da pugile professionista: un sogno che il giovane aveva covato a lungo e al quale ha dovuto rinunciare a malincuore. Prima ancora l’operazione della madre, che è stata operata al cervello per un tumore.

Al GF Vip Luca Salatino ha spiegato che accaduto tutto quando aveva all’incirca 22 anni. Per circa dodici mesi è rimasto immobile al letto, senza stimoli e aspettative. Ma la depressione vera e propria è sparita solo nel giro di due anni:

“Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno, per me era tutto. Mi ha tolto dalla strada, poi problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno. Avevo puntato tutto su quello e a 22 anni mi sono ritrovato senza niente, quindi sono caduto in depressione. Sono rimasto a letto per un anno ma quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni”