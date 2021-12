GF Vip Katia Ricciarelli: brutto scivolone su Venditti, scatta la censura

Katia Ricciarelli, una delle protagoniste del GF Vip 6, è stata al centro di numerose critiche fin dall’inizio del reality. La soprano ha infatti spesso messo zizzania tra i suoi compagni d’avventura, lasciandosi andare più volte a espressioni colorite e poco delicate. Ecco cosa è successo stavolta e quali sono state le parole pronunciate dalla 75enne che stanno facendo il giro del web provocando indignazione.

Katia Ricciarelli, si sa, non ha peli sulla lingua. La cantante si è fatta conoscere all’interno della Casa per dire sempre quello che pensa con schiettezza. Questa volta a scatenare l’animo della veneta è stata una semplice canzone.

Durante la cena organizzata in occasione di Santo Stefano la produzione del programma ha organizzato per i gieffini una serata dal sapore vintage. Il GF ha creato per gli ospiti della Casa una playlist di canzoni anni ’70 e ’80. Tra queste era presente un classico di Antonello Venditti, Roma Capoccia. Anziché abbandonarsi all’ascolto del celebre brano pubblicato nel 1972, la Ricciarelli è apparsa scocciata e ha iniziato a fare alcuni commenti alquanto inopportuni sulla voce del suo interprete e, successivamente, sul suo aspetto fisico. Ecco le parole della 75enne:

“Mamma mia non mi piace proprio questo tipo di voce. Poi lui ha quattro peli in testa”.

A questo punto Manila Nazzaro, forse a disagio, ha provato a stemperare portando la conversazione su un altro versante:

“Lui è l’ex marito di Simona Izzo giusto?”

Dopo di che la produzione del reality ha deciso di eludere l’audio e censurare il resto della discussione. Ciò significa che probabilmente la Ricciarelli ha continuato a pronunciare frasi infelici sul cantante 72enne e il GF ha preferito evitare di farle udire al pubblico. A questo punto è lecito chiedersi: tra Katia e Antonello è successo qualcosa in passato che ha generato astio tra i due o si è trattato semplicemente di un “innocente” commento infelice a caldo?

D’altronde non è la prima volta che l’ex moglie di Pippo Baudo si trova in situazioni simili. Qualche giorno fa la soprano, che ha spesso pronunciato frasi omofobe, si è scontrata con la new entry della Casa Eva Grimaldi, tanto da scatenare l’ira di sua moglie Imma Battaglia. Katia è stata più volte ripresa dal web per i suoi modi bruschi con i quali si è rivolta ai compagni di avventura, prime fra tutti le sorelle Selassiè. Alfonso Signorini ascolterà le lamentele del pubblico questa volta o lascerà stare?