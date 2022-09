Primi scivoloni nella Casa più spiata d’Italia e il Web non si lascia sfuggire l’occasione per partire all’attacco: cos’è successo

Si parla già, e anche, di casi di omofobia al Grande Fratello Vip 7. Dopo che Elenoire Ferruzzi ha lasciato intendere, anzi ha proprio detto che Luca Salatino non se la filava sentimentalmente perché non è biologicamente donna, adesso i social hanno attaccato un altro concorrente. L’accusa è di omofobia per aver usato un termite che spesso viene usato anche per insultare una persona attratta dallo stesso sesso. Tanto a volte basta, per via del tono e dell’intenzione, a far capire che la persona che usa quella parola sia omofoba. In altri casi invece è chiaro si tratti di leggerezza, condivisibile o meno, ma sempre di leggerezza si tratta.

Ed è questo il caso di Ginevra Lamborghini. Sì, è lei che ha parlato di “finocchi” nella Casa del GF vip 7. Uno scivolone che però non è passato inosservato, come sempre. Quando si tratta di scivoloni, però, sono solitamente i detrattori di quel concorrente a cogliere la palla al balzo per metterlo in cattiva luce. Inutile dire che ci sono le persone a cui danno fastidio questi termini e che ritengono non debbano essere usati in televisione.

Ma cosa è successo? Ieri sera Attilio Romita ha detto che prima di cena è solito mangiare un po’ di verdura cruda, perché così non arriva a cena affamatissimo. “Non riesco mai a trovare i finocchi”, ha aggiunto. Qui è arrivata la battuta di Ginevra Lamborghini sui finocchi: “In questa casa un paio ce ne sono”. Condivisibile o meno, pur sempre una battuta è. Con la nuova linea adottata da Alfonso Signorini non succederà nulla, in puntata stasera neanche si parlerà dell’accaduto probabilmente.

Nella Casa inoltre nessuno ha ripreso Ginevra, ma ci sono state delle risate. Nessuno quindi ha recepito la cosa come un’offesa. Ciò non toglie che magari tra il pubblico qualcuno si sia offeso, ma come detto da Signorini più volte conta l’intenzione. In questo caso Ginevra non ha offeso un altro concorrente, né ha usato la parola per insultare un coinquilino. Il tono della conversazione era chiaro, per cui sebbene la battuta sia da considerare evitabile chi vorrebbe una eventuale squalifica per Ginevra Lamborghini rimarrà deluso.