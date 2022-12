GF Vip, i pali di Antonino. Ex tronista tuona sulle donne: “Sconvolta”

Ieri sera ancora una volta Antonino Spinalbese è stato al centro delle dinamiche della puntata del GF Vip 7. E ancora una volta una delle dinamiche coinvolgeva pure Antonella Fiordelisi, sua amica nella Casa. Secondo alcuni, però, Antonella si starebbe accontentando di essere solo un’amica per Spinalbese perché in realtà avrebbe voluto altro all’inizio. In effetti non è che non ci fossero motivi per pensarlo, visti alcuni atteggiamenti della Fiordelisi verso Spinalbese e anche avergli detto di essersi giocato male le sue carte con lei. Insomma, non sono pensieri campati per aria e basati sul nulla.

Nel frattempo Antonella si è fidanzata con Edoardo Donnamaria, e continuano a litigare per Antonino. Quest’ultimo invece ha avuto un avvicinamento prima con Ginevra Lamborghini, poi con Giaele De Donà e infine con Oriana Marzoli. Queste tre concorrenti ed ex tali si sono coalizzate negli ultimi giorni grazie al ritorno di Ginevra come ospite. Chi pensava di veder litigare la Lamborghini con le altre due ex pretendenti di Spinalbese si è dovuto ricredere: le tre si sono chiarite e sono ripartite da zero. E sembrano avere anche un pensiero comune, ovvero che Antonella attacchi tutte le donne che si avvicinano a Spinalbese.

Che sia così oppure no, oggi un’ex tronista di Uomini e Donne ha difeso Antonella Fiordelisi. O almeno questo pare di capire. Sotto al video su Instagram della clip in cui Giaele, Ginevra e Oriana parlano dell’altra concorrente è comparso un commento di Giulia Cavaglià. Quest’ultima sembra voler invitare le tre a riflettere sui loro rapporti con Spinalbese anziché parlare di Antonella. Il commento in questione è questo: “Vorrei ricordare a tutte e tre che vi siete prese dei pali mica da ridere da Antonino. Io sconvolta”. Parole condite da emoji che ridono.

Sembra una palese difesa di Antonella Fiordelisi, tant’è che le due si seguono su Instagram e potrebbero essere amiche. O conoscenti almeno. Resta da capire in che modo Giaele si sarebbe presa un palo da Antonino, vista l’evoluzione del loro rapporto. Così come sarebbe da chiedere alla Cavaglià quale sia il palo preso da Ginevra Lamborghini, rientrata come ospite dopo la squalifica proprio perché è stato Spinalbese ad avanzare più volte questa richiesta. Libera interpretazione, per alcuni è chiaro che ci siano stati dei “pali” dati da Antonino Spinalbese al GF Vip e per altri invece ci sono stati “pali” presi dallo stesso. Per esempio dalla stessa Ginevra, che è ancora fidanzata con il famoso “scucugnù”.