GF Vip, grave lutto per Patrick Pugliese: i messaggi di Volpe e Marcuzzi

Lui è considerato il concorrente dei concorrenti del Grande Fratello, in queste ore tanti si sono stretti intorno a lui per la perdita

Grave lutto per Patrick Pugliese: è morto suo papà Osvaldo. Non è un giorno facile per lui, ma non sta mancando l’affetto anche sui social. Patrick è considerato dagli appassionati storici del Grande Fratello il concorrente perfetto. Sebbene nell’ultima edizione a cui ha partecipato non sia riuscito a essere davvero Patrick, forse anche perché i tempi sono cambiati ma soprattutto perché sono cambiati i concorrenti, il giudizio del pubblico su di lui non è cambiato. Ha saputo conquistare tutti sia nella sua prima apparizione nel reality show, nella quarta edizione, sia quando è tornato nella Casa nella dodicesima. Poi ha preso parte alla quarta edizione del GF Vip, insieme ad altri storici ex concorrenti, ma i Vip sono stati più difficili da coinvolgere in scherzi e giochi. Almeno quelli della sua edizione, e ovviamente non vale per tutti.

In queste ore si sta parlando di lui per altri motivi, purtroppo: Patrick ha annunciato sui social la morte del padre. Lo ha fatto pubblicando su Instagram una foto del genitore, un primo piano. Sotto alla foto una bellissima dedica: “Ciao papà adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene”. Dopo aver aggiunto un cuore rosso, Patrick ha proseguito così: “Passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare”. Aveva parlato della sua infanzia nella Casa del GF vip 4, in una chiacchierata con Teresanna Pugliese. A lei aveva raccontato di aver vissuto una vita movimentata, ma una bella infanzia e che non gli era mancato niente. Su suo papà inoltre aveva aggiunto: “Ho avuto una vita molto movimentata e un padre positivo e allegro, siamo molto simili”.

Morto papà di Patrick Ray Pugliese del GF, i commenti dei Vip

L’affetto e il sostegno non stanno mancando in queste ore, sono tanti ad avergli manifestato vicinanza sui social. E tantissimi lo avranno cercato in privato. Sotto al post su Instagram sulla scomparsa del papà di Patrick Ray Pugliese c’è subito il commento di Adriana Volpe. Lei ha diviso la Casa con Patrick, sempre nella quarta edizione Vip. Tra due cuori rossi gli ha lasciato questo semplice messaggio, ma importante: “Ti stringo forte”. Alessia Marcuzzi ha lasciato un cuore rosso.

C’è anche il commento di Tina Cipollari sotto questo post dedicato al padre. Anche lei ha voluto far sentire il suo calore per la grave perdita di Patrick del GF: “Mi dispiace tanto sentite condoglianze”, ha scritto l’opinionista di Uomini e Donne. E poi c’è il commento di Andrea Montovoli, che ha lasciato un cuore rosso, così come quello di Martina Pascutti, l’ex compagna nonché madre del figlio di Patrick. Lei ha commentato con tre cuori. Martina ha ricordato l’ex suocero anche tra le sue stories di Instagram. Ha condiviso il post di Patrick e ha scritto: “Ciao nonno Osvaldo. Vola lontano e sereno”.