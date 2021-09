GF Vip, Goria sulla Ruta: “Condizionata dal suo uomo”, e Vera è gelosa

La presenza di Amedeo Goria al GF Vip 6 farà sì che si parli ancora, e ancora, e ancora di Maria Teresa Ruta. Quest’ultima è stata concorrente nella fortunatissima quinta edizione insieme alla loro figlia Guenda e in ogni puntata, o quasi, c’è stato un blocco dedicato alla loro famiglia. Goria è stato protagonista, volente o nolente, anche della passata edizione prima di diventare concorrente nella nuova. E così facendo i loro confronti potrebbero non essersi conclusi a febbraio, quando Maria Teresa è stata eliminata, perché scegliendo Goria concorrente Signorini ha creato un filo conduttore tra la quinta e la sesta edizione.

Non è da escludere l’arrivo di Maria Teresa nelle prossime puntate, soprattutto se Goria inizia a parlare di lei come ha fatto oggi. Non ha detto nulla di grave, ma le sue parole molto probabilmente non piaceranno alla Ruta. E ancor meno al suo compagno Roberto. Poco fa Amedeo era in giardino insieme ad altri concorrenti e stava scambiando due chiacchiere con loro proprio sulla precedente edizione. Alex Belli sembrava informato sui fatti, sarà stato magari tra gli spettatori più fedeli del GF Vip 5, quindi ha ricordato che già l’anno scorso Goria è stato spesso in Casa.

Parlando del loro rapporto, Goria ha confermato che è riuscito a mantenere comunque un buon rapporto con l’ex moglie, ma non si è privato di fare un suo commento personale. Queste le parole di Goria sulla Ruta: “Maria Teresa è molto condizionata dal suo uomo, che è geloso. Quindi ha sempre paura di esporsi con me”. Poi è andato avanti nel discorso ma si è frenato un po’, fino a quando la regia ha chiuso l’audio. Pare infatti che quest’anno in regia si stiano divertendo più degli altri anni a chiudere i microfoni quando si parla di altri personaggi, di Temptation Island o di qualsiasi discorso possa avere conseguenze inaspettate. Una cosa che sta infastidendo molto i fedeli della diretta. Come reagirà Maria Teresa Ruta a queste dichiarazioni dell’ex Goria?

Vera Miales gelosa di Amedeo Goria: il messaggio su Instagram

Nel frattempo, Vera Miales ha già manifestato tutta la sua gelosia per Amedeo. Lui ha chiarito di essere entrato single nella Casa, ma lei non ha intenzione di mollare la presa e rassegnarsi. Su Instagram ha commentato questi primi giorni postando una serie di fotografie e di video insieme a lui, scrivendo sopra questo messaggio: