GF Vip, Giulia Salemi e la frase su Andrea che non è piaciuta a Natalia

Natalia Paragoni ha svelato un retroscena che sta facendo parecchio discutere. Il mormorio sul Web si è concentrato su Giulia Salemi in queste ore, dopo che la fidanzata di Andrea Zelletta ha parlato di lei. Tutto è avvenuto durante uno degli appuntamenti con GF Vip Party, il programma che va in onda solo online dal lunedì al venerdì, alle 16.20. In alcune puntate ci sono degli ospiti che commentano il live oppure raccontano altro. Negli ultimi giorni Natalia è stata ospite di Annie Mazzola e Awed, i volti della trasmissione Web, e ha sganciato una piccola bomba che potrebbe arrivare dentro la Casa.

Giulia Salemi e Andrea Zelletta si conoscevano già prima del GF Vip. Si sono conosciuti durante un viaggio di lavoro in Brasile e ne hanno anche parlato nei primi giorni di convivenza nella Casa. A GF Vip Party Natalia ha quindi raccontato di aver incontrato Giulia prima della partenza per il Brasile. Non si conoscono benissimo, hanno scambiato due chiacchiere prima di questo viaggio e qui è accaduta una cosa che ha lasciato molto perplessa Natalia.

La fidanzata di Andrea ha detto che in quella occasione si è avvicinata a Giulia e le ha fatto una raccomandazione. Di quelle quasi di circostanza, che servono anche a rompere il ghiaccio ogni tanto. Natalia ha detto a Giulia di fare i bravi, dopo essersi presentata a lei. La Salemi non ha preso bene queste parole, forse le ha interpretate un po’ male, e ha dato una risposta che Natalia fa ancora oggi fatica a spiegarsi. Queste le parole della Paragoni:

“Lei l’ha presa come una cosa di gelosia, non so, mi ha detto ‘ma chi si fila il tuo ragazzo’, una cosa così”.

Natalia ha spiegato che il suo raccomandarsi dicendo di fare i bravi non era inteso come non state a distanza. Lei ha voluto dire di non alzare troppo il gomito, fare attenzione e divertirsi nel modo giusto insomma. Evidentemente Giulia non l’ha letta così e ha risposto che non si sarebbe avvicinata ad Andrea. Magari Giulia ha usato un tono scherzoso, anche perché spesso e volentieri è ironica. Pare ci sia stato un fraintendimento comunque e Natalia oggi ha deciso di rivelare questo retroscena. Verrà data la possibilità alla Salemi di spiegarsi?