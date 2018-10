GF Vip, Giulia Provvedi in lacrime: il gesto d’amore del fidanzato

GF Vip, Giulia Provvedi in lacrime nella Casa: arriva il gesto d’amore tanto atteso del fidanzato Pierluigi

Grande emozione questa mattina al Grande Fratello Vip per Giulia Provvedi. La gemella di Silvia ha finalmente ricevuto il tanto atteso gesto d’amore dal suo fidanzato Pierluigi Gollini. Da quando è entrata nella Casa più spiata d’Italia, Giulia ha sempre ammesso di non vedere l’ora di ricevere un messaggio aereo da parte del calciatore. In queste settimana ha atteso con ansia un gesto del fidanzato, parlandone anche con i suoi compagni di avventura. Ora finalmente la gemella de Le Donatella può commuoversi di fronte al messaggio aereo. Infatti, tante sono le lacrime di gioia di Giulia. La giovane gieffina appare contentissima e gli altri coinquilini non possono che essere felici per lei. Tutti sono emozionati per il messaggio aereo, poiché sanno molto bene quanto la Provvedi ci tenesse a ricevere questo gesto. Un messaggio aereo sudato dal reality, rivela Elia ironizzando. “È stato l’aereo più sudato del GF”, afferma il gieffino dopo aver visto la sorpresa di Pierluigi.

Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip riceve un messaggio aereo da Pierluigi

Una sorpresa tanto attesa dalla Provvedi. Proprio qualche minuto prima, parlando con i suoi coinquilini, Giulia affermava di avere sempre lo stesso pensiero sul fidanzato, nonostante ancora non avesse ricevuto alcun messaggio. Ed ecco che finalmente sul cielo vola il tanto atteso aereo con la scritta: “Amore ci sono sempre ti amo. PG Malefix c’è!” In questo modo, il calciatore ha voluto far capire a Giulia che lui la sta attendendo fuori e come sempre la sostiene in questa sua nuova avventura. Anche sui social, Gollini ha più volte dichiarato di essere il più grande sostenitore della Provvedi. Su questo non c’erano dubbi, ma si sa che dentro la Casa più spiata d’Italia i concorrenti tendono a farsi delle idee sbagliate su quanto potrebbe accadere all’esterno.

GF Vip, Giulia Provvedi: una mattina di forti emozioni nella Casa

Il messaggio aereo non ha emozionato solo la diretta interessata, ma anche il resto dei concorrenti. Tutti solo felici di vederla commuoversi. In particolare, la Marchesa D’Aragona dichiara che quello di Pierluigi è un bellissimo gesto d’amore. “Non si è dimenticato”, afferma qualcuno a Giulia.