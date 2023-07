GF Vip Gianluca Costantino, morta la madre: “Vivo un incubo”

Grave lutto per Gianluca Costantino: è morta sua mamma. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato con i suoi fan del dolore che sta provando per la perdita di sua madre. In particolare, il modello ha pubblicato alcune foto che lo ritraggono insieme alla mamma, sia legate alla sua infanzia che quelle più attuali. L’ex gieffino ha detto così addio alla madre, sicuro che continuerà a essere sempre al suo fianco. La donna è morta dopo aver lottato contro un brutto male.

Questo è sicuramente un duro momento per Gianluca e non lo nasconde. Con un lungo messaggio condiviso su Instagram, Costantino ha ammesso di aver sperato fino all’ultimo che “questo giorno non sarebbe mai arrivato”. Da quando la mamma ha iniziato a lottare contro questo male, ogni giorno il modello sperava di potersi svegliare “da questo brutto incubo”. Sebbene ora sua mamma non ci sia più, Gianluca è certo che il male che l’ha portata via non potrà mai ostacolare l’amore che prova per lei.

“Sei stata un’amica , sei stata una spalla, sei stata una maestra e quello che hai fatto per me è il vero esempio di cosa vuole dire essere MAMMA. Mi hai insegnato tutto quello che potevi, mi ha cresciuto con tutto le tue forze, come hai fatto in questo ultimo periodo, hai dimostrato di non voler mollare mai, anche quando non avevi più nulla da dare ed eri sedata in un letto, ti sei tirata su e mi hai detto “Gianlu portami via con te” ed io ho ti ho risposto ‘certo mamma sarai sempre con me'”

L’ex concorrente del GF Vip è sicuro che in qualsiasi luogo e in ogni momento, sua mamma sarà al suo fianco per gioire con lui. Parole struggenti quelle di Gianluca Costantino usate per sfogare il dolore per la morte della madre. Parole, le sue, che non possono non commuovere.

“Vola in cielo e guardami sempre perché quello che hai creato è straordinario e lo sarà sempre di più, te lo prometto. Stai tranquilla che alla mia sorellina penserò io, lei è al sicuro e crescerà in modo magnifico proprio come ti eri sincerata di volere”

L’ex gieffino ha concluso questo lungo messaggio così: “Fai buon viaggio, quel viaggio al mare che tanto desideravi”. Chiaramente sono tanti i fan che sono subito corsi a commentare il post su Instagram dedicato a questo triste annuncio. Tutti loro stanno tentando di mandargli un abbraccio virtuale e non possono mancare i messaggi da parte di amici e colleghi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Costantino (@gianlucostantino)

Gianluca Costantino, sua mamma è morta: gli altri ex gieffini e Bruganelli lo sostengono

Diversi suoi ex compagni d’avventura, con cui ha condiviso l’esperienza al GF Vip 6, stanno dando anche pubblicamente il loro sostegno a Gianluca. Tra questi vi sono Delia Duran, Gianluca Antinolfi, Alessandro Basciano, Lulù Selassié, Samy Youssef e Federica Calemme. Non manca il commento di Carmen Russo e anche quello di Sonia Bruganelli.

L’ex opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha voluto dare il suo sostegno a Gianluca così: “Mi dispiace molto Gianluca”.