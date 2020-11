Gf Vip, Giada De Blanck concorrente? “No, non vuole perdere il lavoro”

Giada De Blanck doveva essere tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. A rivelarlo lo stesso Alfonso Signorini in una puntata di Casa Chi. Il conduttore aveva pensato di far entrare nella Casa più spiata d’Italia la figlia di Patrizia De Blanck, tra le protagoniste indiscusse di questa quinta edizione. Un desiderio che però non è riuscito a concretizzare. Come svelato da Signorini, Giada non è interessata al mondo della televisione. Certo, la giovane De Blanck non disdegna qualche ospitata tv – ha fatto due sorprese alla madre al Gf Vip – ma la sua vita non è sotto i riflettori.

Alfonso Signorini ha spiegato che Giada è molto concentrata sul suo lavoro: al momento è impiegata come manager di una squadra di pallavolo. Un impegno stimolante per la 39enne, che non vuole più fare televisione dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi avvenuta quasi venti anni fa, quando era solo una ragazzina. Giada De Blanck è stata tra i concorrenti della prima edizione dell’Isola dei Famosi, quella vinta da Walter Nudo e in onda su Rai Due nel 2003. Successivamente la contessina si è allontanata sempre più dal mondo dello spettacolo, cercando di realizzarsi altrove. E ora che ci è riuscita non è minimamente interessata a tornare indietro.

Dal 2017 Giada De Blanck ricopre il ruolo di manager della Giò Valley, squadra di pallavolo di Aprilia. L’ex naufraga si occupa della gestione della società e degli atleti e di tutto quello che concerne le pubbliche relazioni della formazione. Un impegno intenso e allo stesso tempo gratificante, come rivelato qualche tempo fa dalla De Blanck sui social network.

A detta di Giada De Blanck, lavorare nello sport è meraviglioso perché in questo settore esistono ancora valori importanti, come la disciplina e la determinazione. “È bello essere una dirigente e un pr manager in un mondo pulito e pieno di valori”, ha affermato Giada che, rispetto ai tempi dell’Isola dei Famosi, oggi mostra con orgoglio le sue curve più morbide.

Col tempo, come capita un po’ a tutti, Giada De Blanck è cambiata. Qualcuno l’ha definita “in sovrappeso” ma in realtà la giovane ha solo delle forme più rotonde rispetto al passato, quando lavorava come modella. Un fisico di cui Giada va fiera: “Sono contenta di essere una curvy”.