Ci risiamo, e tutti lo avevano previsto: Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip è pronta a regalare un nuovo show da donna sedotta, illusa e abbandonata. Era già successo con Luca Salatino, quando ha palesemente frainteso il rapporto di amicizia che avevano e ha perso il lume della ragione lanciandogli accuse contro. Anche in quella occasione era convinta che Luca fosse davvero attratto da lei ma che si tirasse indietro per timori e vergogne, non credeva neanche all’amore per la fidanzata Soraia. Per Elenoire, insomma, Luca voleva lei però si era tirato indietro per paura di presunti giudizi dato che lei è una donna trans. Una serie di accuse e insinuazioni che avevano fatto star male Salatino e che secondo molti erano totalmente fuori luogo. Anche il pubblico pensava infatti che la Ferruzzi si fosse fatta semplicemente dei castelli in aria. Da sola.

E vedendola avvicinarsi a Daniele Dal Moro quasi tutti hanno pensato che prima o poi Elenoire avrebbe pensato di piacere anche a lui e si sarebbe riproposta la stessa dinamica. Così sta accadendo. Ieri Giaele ha affrontato Dal Moro per metterlo in guardia sul rapporto con Elenoire. Gli ha spiegato che alcuni suoi comportamenti – ovvero il semplice passare del tempo con Elenoire – potevano essere fraintesi. Lei per prima ha pensato a un interesse di Daniele verso la Ferruzzi, così come la diretta interessata. Elenoire ci ha creduto così tanto da dire che il Vippone è suo, Nikita non avrebbe dovuto avvicinarsi per questo motivo.

Daniele però, manco a dirlo, ha messo in chiaro le cose: per lui Elenoire è solo un’amica. Quando Giaele ha riferito la chiacchierata alla Ferruzzi, quest’ultima ha cominciato a ripetere lo stesso copione messo in atto contro Luca. A niente sono serviti i tentativi di farla ragionare da parte di Edoardo, Antonella e la stessa Giaele. Anche stavolta lei è convinta di piacere a Daniele: “Ci sono abituata, tanto non lo direbbe mai. Guarda che gli uomini nemmeno se li metti sotto tortura direbbero ‘sì sono attratto da una come lei’”. E ancora: “Quell’altro era fidanzato e questo? L’altro aveva la scusa che era fidanzato. Daniele quale ca…ta tirerà fuori? Come volevasi dimostrare passerò per matta”. Secondo Elenoire, anche Dal Moro si starebbe tirando indietro come Luca:

“Quando un uomo si approccia con una trans, perché quella sono io, nega tutto. A domanda diretta nessuno ti dice che è attratto. È ovvio che Daniele dica questo, come dicono tutti. Ma secondo voi so pazza? Che prima mi attacco a Luca e poi a Daniele? Che mi invento tutto? Le cose si fanno in due. Come mai non dico a te Edoardo che sei innamorato? Eppure tu sei il più affettuoso. Se lo dico su Daniele è perché a lui piaccio”

Dopo lo sfogo, Elenoire Ferruzzi ha detto di voler lasciare il GF Vip. Ha specificato di volerlo fare oggi e che succederà davvero. Non resta che aspettare per scoprire come andrà a finire. Nel frattempo pare abbia avuto un duro scontro anche con gli autori, come se non bastasse. Negli ultimi giorni insomma la Vippona ne ha una per tutti! Nella notte le urla in confessionale di Elenoire si sono sentite a chiare lettere nonostante lei fosse dentro e senza microfono.

In particolare la regia ha inquadrato Antonino Spinalbese che rientrava in casa dal giardino e nel mentre si sentiva Elenoire urlare in confessionale: “Io no e allora ho travisato, ma vaff…ulo”. Si può ben immaginare che l’argomento di scontro fosse proprio Daniele. Gli autori poi hanno chiamato Antonino in confessionale per tentare di calmare Elenoire.

ELENOIRE CHE URLA E MANDA A FANCULO GLI AUTORI IN CONFESSIONALE #gfvip pic.twitter.com/krQA1lhN6v — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022