GF Vip Fernanda Lessa crolla nella notte e sparisce. Paolo: “Spaventato”

GF Vip, Fernanda Lessa crolla nella notte: sparisce e la trovano sul pavimento in lacrime. Paolo Ciavarro: “Spaventato”. Sostegno di Adriana Volpe e Patrick

Dopo la 15esima puntata del Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa ha avuto un crollo. La brasiliana si è allontanata dal gruppo, rintanandosi a bordo letto, per terra, stringendo i suoi pupazzi e lasciandosi andare a un lungo pianto. A scombussolarla la discussione in diretta, dove Signorini, circa alcuni gesti di carattere religioso, ha avuto parole dure. “Qui di religioso c’è ben poco”, ha sentenziato il conduttore. Ma come si è giunti a ciò? In settimana la modella ha definito Antonella Elia “satanica”, oltre a farsi il segno della croce nell’incrociarla e a consigliare agli altri inquilini di stare lontani dalla torinese, in quanto trasmettitrice di presunte e opinabili influenze “negative”. Un atteggiamento che ha trovato la ferma posizione del direttore di Chi, che ha criticato anche il gesto di Valeria Marini. Quello in cui ha sventolato il rosario innanzi alla Elia: “Mi sembrano discorsi medievali. La strada di Mia Martini è cominciata da lì. E poi ci scandalizziamo”.

Fernanda: “Io bullizzata tutta la vita”

“Io non voglio che facciano bullismo alle mie figlie perché la mamma è una strega. Io sono stata bullizzata tutta la vita. Per questo mi piacciono i pupazzi, perché erano gli unici miei amici. Io non avevo amici quando ero piccola. Anche mia sorella e i miei genitori facevano i bulli”. Così Fernanda Lessa che, dopo la puntata ha avuto un momento di forte down. A trovarla a bordo del letto, rannicchiata e piangente, Adriana Volpe: “Noi abbiamo visto che sei l’unica persona che si fa il segno della croce quando si siede a mangiare e sei l’unica persona che lo fa e ringrazia. Non lo fa nessuno. Ti sei dimostrata sempre forte, una cara amica. Fernanda, qui è tosta. Antonella ha fatto tante cose per cui…tu, in buona fede, hai semplicemente fatto passare un messaggio che la gente ha capito, te lo giuro”.

Patrick e Paolo Ciavarro, mano tesa verso Fernanda dopo il momento down al GF Vip

Durante la chiacchierata con Adriana, nella camera è giunto anche Paolo Ciavarro. “Mi hai fatto spaventare, non ti ho trovata. Pensavo fossi uscita”, ha detto il giovane a Fernanda, con affetto. Dopodiché è arrivato anche Patrick: “Fernanda ti voglio bene. Basta che mi chiami se non sono di troppo, dopo”. “Grazie Patrick”, il sussulto della Lessa, un poco più calma.