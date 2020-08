Gf Vip, ex volto insinua: “Tra Antonella Elia e Signorini c’era un accordo”

Antonella Elia continua a far discutere. Terminata la sua esperienza a Temptation Island e perdonato il fidanzato Pietro, adesso la Elia si prepara a tornare al Grande Fratello Vip. Stavolta non come concorrente, visto che è reduce dalla quarta edizione come inquilina della Casa. Nella quinta edizione Antonella Elia sarà opinionista accanto a Pupo. Il pubblico, almeno in parte, sembra aver accolto bene questa scelta di Alfonso Signorini: nonostante sia un personaggio televisivo che spacca l’opinione pubblica, la Elia è risultata comunque molto amata dal pubblico del Gf Vip rispetto a tanti altri protagonisti. Naturalmente non si può piacere a tutti, infatti non erano pochi coloro che avrebbero voluto eliminare la Elia al Gf Vip ben presto. Alla fine però è riuscita ad arrivare in finale e ciò vuol dire che, a conti fatti, erano più le persone a suo favore di quelle a suo sfavore.

Antonella Elia opinionista al Grande Fratello Vip 5, Fabio Testi attacca: “C’era un accordo”

Oggi a parlare del suo nuovo ruolo al Grande Fratello Vip 5 sono stati due suoi ex coinquilini della Casa. Stiamo parlando di Fabio Testi e Antonio Zequila che sulle pagine di Nuovo Tv hanno detto la loro sulle ultime vicende legate alla Elia. Hanno commentato la storia d’amore con Pietro, a cui non credono affatto, e poi sono partiti all’attacco sul ruolo di opinionista al Gf Vip. Il primo a parlare è stato l’attore Testi, che ha lanciato una bella frecciata ad Antonella e ad Alfonso Signorini: “Sin dalla prima puntata si era capito che tra loro c’era un accordo e che lei era protetta”. Testi ha fatto riferimento al momento in cui Signorini ha chiamato la concorrente “Soldato Elia” e lei ha risposto “Agli ordini signor generale”, una scena che si è ripetuta in ogni puntata.

Gf Vip, Fabio Testi ne è certo: “Antonella Elia predominerà su Pupo”

La parola accordo risulta come una vera e propria accusa, ma d’altronde non pochi avevano detto, sia nella Casa sia sui social, che la Elia fosse protetta. Ma non è finita qui, perché poi ha anche detto che la Elia “predominerà su Pupo”, gli dirà di stare zitto perché non capisce nulla e poi la butteranno sul ridere. Inutile dire che anche Zequila ha voluto lanciare la sua bella frecciatina: “Lei e Pupo in fondo sono alti uguali per cui insieme andranno benissimo”. Una cosa è certa: Antonella Elia opinionista al Gf Vip 5 manterrà ancora vive le dinamiche nate nella sua edizione!