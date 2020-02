GF Vip e Coronavirus: Signorini entra in Casa con un infettivologo

By

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati informati del caso Coronavirus

Finalmente i concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati informati del Coronavirus. Dopo quanto sta accadendo in Italia a causa del virus cinese, la produzione del reality show ha deciso di informare gli inquilini della Casa più spiata d’Italia della situazione. Il conduttore Alfonso Signorini – poco prima della diretta del programma – ha varcato la porta rossa in compagnia dell’infettivologo Alessandro D’Avino. Un ingresso necessario per fornire al cast di “vipponi” tutte le informazioni e rispondere alle varie domande.