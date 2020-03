Gf Vip, tutti i concorrenti spostati in tugurio: cosa sta succedendo

Perché i concorrenti del Gf Vip 4 sono tutti in tugurio? Cosa sta succedendo nella Casa

Perché i concorrenti del Gf Vip sono in tugurio? Più che tugurio, il posto in cui si trovano adesso tutti i protagonisti ancora in gioco è il Castigatoio. Un posto non sfruttato in questa edizione e che invece avrebbe potuto decisamente essere d’aiuto alle dinamiche del gioco. E invece è stato usato solo per far dormire Barbara Alberti lontana da tutti; un privilegio concesso per la sua età. Oggi le telecamere del Castigatoio si sono accese e il pubblico che si è collegato in diretta si sta domandando cosa sta succedendo al Gf Vip e perché i concorrenti sono nel Castigatoio. La risposta potrebbe essere più scontata di quanto si pensi.

Gf Vip, tutti i concorrenti sono nel Castigatoio: il motivo

Spesso i concorrenti vengono chiusi nelle camere da letto perché il Grande Fratello fa degli interventi nella Casa, di manutenzione o altro. A volte montano e smontano il palco in giardino oppure preparano altro. Il più delle volte comunque entrano per sistemare qualche guasto. Evidentemente oggi il tempo necessario per questi interventi era troppo lungo per poter chiudere tutti in una sola stanza, per questo hanno chiesto ai concorrenti di spostarti nel Castigatoio. Qui infatti hanno anche un cortile dove prendere aria e non sono costretti a stare in quindici in pochi metri quadri. Su Twitter intanto c’è anche chi ipotizza che il Grande Fratello sia intervenuto per sanificare la Casa per l’emergenza Coronavirus.

Concorrenti del Gf Vip tutti in tugurio, che quest’anno si chiama Castigatoio

Oltre a pensare a una eventuale sanificazione oppure a interventi di manutenzione più lunghi, qualcuno ha anche pensato a una scenografia particolare per la puntata di stasera. Questa sera verrà infatti proclamato il primo finalista, ma quando i concorrenti sono rientrati nella Casa non hanno trovato nulla di costruito né in giardino né altrove. Più facile pensare, quindi, a dei lunghi interventi di manutenzione.