Gf Vip, tra i concorrenti quattro ex delle vecchie edizioni: nomi da urlo

Concorrenti Gf Vip, quattro vecchie glorie nella nuova edizione con Alfonso Signorini

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Tvblog sarebbero ben quattro le vecchie glorie che entreranno al Grande Fratello Vip tra i concorrenti, e si tratta di nomi da urlo perché sono personaggi che nel corso delle edizioni hanno fatto parlare di sé: facciamo riferimento a Salvo Veneziano, il pizzaiolo che si è fatto notare anche nei salotti di Barbara d’Urso in questi anni; Sergio Volpino, l'”Ottusangolo” che ha fatto impazzire la Gialappa’s e morire dal ridere milioni e milioni di telespettatori; Pasquale Laricchia, che con i suoi proverbi ha istruito fior fior di generazioni; infine Patrick Ray Pugliese, per il quale non basterebbero fiumi di pagine se dovessimo pensare a tutte le sue esperienze al Grande Fratello.

Gf Vip 4 concorrenti: un altro colpaccio firmato Signorini

Quello di Alfonso Signorini è un vero e proprio colpaccio che potrebbe portare gli ascolti su vette altissime; d’altra parte non dimentichiamo che in questi anni là dove il cast ha funzionato il reality show si è difeso benissimo in quanto a share: pensate soltanto all’edizione di Cristiano Malgioglio. Signorini è un mago del gossip – lo sappiamo tutti – e i nomi che ha scelto finora sono funzionali al chiacchiericcio e alla creazione di dinamiche che potrebbero incuriosire il pubblico. Facciamo riferimento, chiaramente, anche alle quattro vecchie glorie protagoniste delle ultime ore: ce li vedete Pasquale, Patrick, Salvo e Sergio insieme in casa? Noi sì, e per fortuna mercoledì 8 gennaio, data d’inizio dello show, è arrivato!.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 confermati sinora

Ricordiamo che finora al Grande Fratello Vip sono stati confermati Rita Rusić, Pago, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Clizia Incorvaia, Antonio Zequila, Paola Di Benedetto, Aristide Malnati e Licia Nunez. Con le quattro vecchie glorie siamo a quota quattordici, anche se – conviene sottolinearlo – non sappiamo ancora se il loro ruolo sarà quello di semplici concorrenti. Restate con noi perché non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!