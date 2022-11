GF Vip Clizia Incorvaia scrive alla sorella, lei fa il contrario: pollaio

Micol Incorvaia è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 e sui social è già partita la campagna pubblicitaria di sua sorella. Non è un mistero e così è stata presentata dal conduttore stesso: Micol è la sorella di Clizia Incorvaia. Quest’ultima ha partecipato alla quarta edizione del GF Vip, dove ha conosciuto Paolo Ciavarro, oggi suo compagno e padre del suo secondo figlio. Ma Clizia non è l’unica connessione tra Micol e il GF Vip, perché la nuova Vippona ha un trascorso sentimentale, o qualcosa di simile, con Edoardo Donnamaria.

Edoardo e Micol sono stati insieme, si sapeva già. Signorini ha subito acceso i riflettori su questo possibile triangolo, che però non ci sarà visto che Micol ed Edoardo si dichiarano amici. Incorvaia junior è stata la prima nuova concorrente a entrare nella Casa stasera e sua sorella Clizia ha scritto un messaggio su Instagram. Ha cominciato a condividere il profilo di Micol invitando i suoi follower a seguire anche sua sorella, poi ha pubblicato un video: “Sono troppo emozionata”.

Clizia è felice di vedere sua sorella Micol al GF Vip. Non ha fatto nessun accenno a Donnamaria, ma ha scritto questo messaggio: “Quanto sei bella. Go girl, porta il sole! Love you”. Lei sperava che sua sorella portasse il sole, ma il risultato del suo ingresso è stato ben altro: si è scatenato un pollaio tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi! Quest’ultima ha assistito all’ingresso di Incorvaia junior nella Casa dal confessionale. Micol non ha nascosto di non credere molto all’interesse di Antonella verso Edoardo, entrando in difesa dell’amico.

Così in salotto la Fiordelisi si è presentata e ha subito attaccato Micol Incorvaia. Anzi, subitissimo! I toni si sono accesi e Antonella ha esordito in modo pungente: “Non sapevo facessi l’opinionista, che giudichi…”. Poi ha chiesto a Edoardo e Micol come è nata e finita la loro storia, punzecchiando ulteriormente la nuova arrivata: “A letto non andava bene?”. L’influencer non ha mollato la presa per minuti e minuti, ha continuato a inveire contro Micol fino a quando Edoardo e altri Vipponi le hanno fatto notare che stava esagerando. Il pollaio dunque è stato interrotto dall’intervento degli altri Vipponi, ma di certo non c’è stata l’alba sperata da Clizia Incorvaia.