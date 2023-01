GF Vip, Clarissa Selassié urla fuori la Casa: “Sono pazza di te”

Colpo di scena inaspettato alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Clarissa Selassié, una delle principessine protagoniste dello scorso anno, è tornata a Cinecittà per dichiararsi apertamente ad un concorrente di quest’anno. Armata di megafono la ragazza ha urlato tutto il proprio interesse fuori la Casa più spiata d’Italia.

Clarissa Selassié si è dichiarata apertamente ad Andrea Maestrelli, uno degli ultimi Vipponi a varcare la Porta Rossa: “Andrea sono pazza di te, ti aspetto fuori e accanna co sti limoni”. Un chiaro riferimento al bacio che il ragazzo si è scambiato con Sofia Giaele De Donà. Al momento non è chiaro se il giovane abbia sentito o meno il messaggio dell’ex gieffina.

Di sicuro l’ha sentito Giaele, che si è lamentata della vicenda con Oriana Marzoli: “Io bacio un ragazzo e ho Dana che rosica di brutto, queste che vengono ad urlare. Io non lo so, non ce la faccio più“.

Intercettata da Biccy, Clarissa Selassié ha fatto sapere:

“Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù. Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono. Gli ho detto ‘Andre quando esci ti porto a casa e sei mio’. Quindi per questo ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma non era lei, sono io che ho gridato per Andrea”

Alfonso Signorini approfitterà della situazione per far rientrare al GF Vip Clarissa Selassié? Quest’ultima è da tempo alla ricerca di una nuova occasione in tv dopo l’esperienza di un anno fa su Canale 5. La ragazza si è addirittura proposta come opinionista del reality show, bocciando la scelta di Orietta Berti per via dell’età avanzata della cantante.

Chi è Andrea Maestrelli del Grande Fratello Vip

Andrea Maestrelli è entrato in corsa alla settima edizione del Grande Fratello Vip nonostante sia poco conosciuto al grande pubblico. È un calciatore di 24 anni al momento senza alcun ingaggio sportivo. Il calcio è però affare di famiglia: Andrea è nipote dell’ex tecnico Tommaso Maestrelli (suo nonno) che condusse la Lazio allo scudetto nella stagione 1973/74. In più suo zio è l’ex interista Marco Materazzi, campione del mondo con l’Italia nel 2006.

La scorsa estate il gieffino ha avuto una breve relazione con Nicole Murgia, anche lei entrata di recente al GF Vip. La ragazza, che ha un divorzio alle spalle, è sorella di Alessandro Murgia, giocatore della Spal. I due sono stati legati per ben due mesi ma si sono poi mollati a causa di alcune incompatibilità caratteriali. Nella Casa più spiata d’Italia Maestrelli ha espresso apprezzamenti nei confronti di Antonella Fiordelisi che hanno infastidito parecchio Edoardo Donnamaria.