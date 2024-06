GF Vip Chiofalo parla della trattiva con Signorini: così prese un palo

Francesco Chiofalo, tanto per cambiare, è in vena di rivelazioni. Nell’ultimo periodo l’influencer romano è stato chiacchierato per aver deciso di sottoporsi a un’operazione chirurgica estetica delicata e pericolosa, tramite cui ha cambiato colore agli occhi. Nelle scorse ore, su Instagram, ha invece sostenuto di essere entrato ufficialmente in un cast del Grande Fratello Vip. Peccato che poi sia stato defenestrato dal medesimo cast prima che iniziasse il reality show di Canale Cinque. Infatti nella Casa più spiata d’Italia non ci ha messo piede. In particolare ‘Lenticchio’ ha raccontato che con Alfonso Signorini era tutto fatto, ma che poi è accaduto qualcosa e che lo hanno fatto fuori senza dargli la benché minima spiegazione.

“Non ho mai raccontato questa storia – ha narrato l’influencer capitolino -. Qualche anno fa mi contattò Alfonso Signorini per partecipare al casting del GF Vip. Io partecipai al casting dove era presente anche Alfonso insieme ad altri autori. Venni confermato poche settimane dopo il casting come concorrente ufficiale del GF Vip con molti mesi di anticipo rispetto l’inizio del programma”. E poi che è successo? Che non se ne è fatto un fico secco, con Chiofalo che è rimasto a casa sua.

“Poche settimane prima dell’inizio del programma – ha aggiunto ‘Lenticchio’ – mi dissero che purtroppo non potevo più partecipare al reality, senza avermi mai dato una spiegazione. Peccato, perché sarebbe stata un’esperienza dove mi sarei divertito tantissimo e finalmente mi sarei potuto far conoscere per quello che sono davvero. Comunque ringrazio a prescindere Alfonso e gli autori per avermi contattato e aver provato a farmi entrare nel programma. L’ho apprezzato tantissimo”.

E se Chiofalo fosse arruolato per la prossima edizione del Grande Fratello che tornerà in onda a partire dal prossimo settembre? Gli amanti del trash stapperebbero bottiglie di champagne. Ecco, trash, parola ormai impronunciabile in quei di Cologno Monzese. Pier Silvio Berlusconi da più di un anno a questa parte ha imposto una linea ferrea a tutti i programmi Mediaset, ripulendoli appunto dal cosiddetto trash. Non a caso da quando è stata dettata tale linea dalle trasmissioni sono spariti i Chiofalo, le Guendalina Tavassi e altri personaggi che per anni hanno popolato un certo tipo di tv. Alla luce di ciò, pare alquanto difficile vedere in futuro ‘Lenticchio’ nella Casa più spiata d’Italia.

Altro spazio che è venuto a mancare a influencer come lui è quello occupato per anni da Barbara d’Urso, nei cui talk spesso ospitava personalità sui generis. A proposito di ‘Barbarella’: continua a dire che il suo ritorno sul piccolo schermo è imminente. A ora, però, non risultano trattative importanti in corso per il suo ingaggio sul fronte delle emittenti generaliste. Ma si sa che la conduttrice campana è donna dalle mille risorse e che potrebbe far uscire il coniglio dal cilindro da un momento all’altro.