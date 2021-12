GF Vip, chi entra venerdì: spunta il nome dell’ex corteggiatore e tentatore

Chi entra venerdì al Grande Fratello Vip 6? Alfonso Signorini lo ha detto chiaro e tondo nella scorsa puntata: sono in arrivo tre nuovi concorrenti. I loro nomi non si conoscono ufficialmente, ma le voci sul Web e nei corridoi non mancano mai. Anzi, un nuovo concorrente è stato svelato direttamente dalla rivista di gossip diretta da Signorini. Ieri infatti un’anteprima del servizio a lei dedicato ha annunciato l’ingresso nella Casa di Eva Grimaldi, che non molti anni fa è stata già concorrente dell’Isola dei Famosi. Era nel cast nell’edizione con Raz Degan e tra i concorrenti c’era anche Giacomo Urtis, che ritroverà nella Casa.

Eva Grimaldi dunque è il primo nome certo, ma i nuovi concorrenti del GF Vip 6 in arrivo sono tre. Quelli che entrano venerdì, almeno. Insieme a lei nella puntata del 17 dicembre dovrebbe varcare la porta anche un’altra donna molto attesa, ovvero Nathaly Caldonazzo. Solo donne? No, con loro pare ci sarà pure un uomo, sebbene al momento sia quello più incerto. Si vocifera da tempo dell’arrivo nella sesta edizione di un ex corteggiatore di Uomini e Donne o di un ex tentatore di Temptation Island.

Ebbene, se questo nome dovesse corrispondere a verità allora entrerà un concorrente che è stato entrambe le cose in passato. Prima corteggiatore di Giulia Quattrociocche e poi tentatore: si era avvicinato a Valeria Liberati, che era entrata in coppia con Ciavy. Gli indizi ci sono, manca solo il nome dell’ex corteggiatore e tentatore del GF Vip 6: si tratta di Alessandro Basciano. Questo ha spifferato la pagina Instagram Gfvip6.news, ma si tratta di una indiscrezione per il momento.

Alessandro Basciano al GF Vip 6 è un nome che potrebbe mettere d’accordo il pubblico. A Uomini e Donne ha conquistato i telespettatori mostrandosi come un ragazzo buono e genuino. Ha un figlio a cui è legatissimo e di recente è tornato alla ribalta nella cronaca rosa per una storia con Erjona Sulejmani. Lei è l’ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili. Insomma, con lui Signorini avrebbe di cui parlare…