Tutti dalla parte di Marco Bellavia. Dopo che il conduttore ha lasciato la settima edizione del Grande Fratello Vip la maggior parte dei telespettatori, e non solo, si è schierata dalla parte dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, condannando il gruppo di Vipponi che non l’ha sostenuto. Al centro della bufera è finita pure Carolina Marconi, che durante un discorso a tavola ha definito Bellavia “patetico”.

Epiteto che ha fatto arrabbiare tantissimi fan del gieffino, che si aspettavano dalla soubrette italo-venezuelana un atteggiamento diverso visti i suoi recenti problemi di salute. Un anno fa Carolina Marconi, durante alcuni controlli per cercare una gravidanza, ha scoperto di avere un tumore al seno. Una lotta intensa e dolorosa, che la diretta interessata ha raccontato sui social network e in tv.

La presunta mancanza di tatto e sensibilità da parte di Carolina nei confronti di Bellavia ha dunque infastidito tanti spettatori. Ora a prendere le difese della Marconi ci ha però pensato il suo fidanzato, l’ex calciatore Alessandro Tulli. Lo sportivo si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram, annunciando di aver ricevuto dei messaggi di morte nei confronti della compagna, “augurandole addirittura che il tumore questa volta possa essere letale”.

“Tutto questo per aver usato la parola “patetico” che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social, insieme ad altre parole. Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire, sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza”