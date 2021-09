GF Vip, caos su Alex Belli: Soleil scivola sulle “scimmie”, accuse razziste

L’atmosfera all’interno della casa del GF Vip si scalda, e pure parecchio. In queste ultime ore si sono svolti fra gli inquilini alcuni pesanti scontri causati, in estrema sintesi, da una serie di espressioni e frasi molto infelici. Frasi pronunciate rispettivamente da Soleil Sorgé e Alex Belli. Vittima comune dell’attacco il modello egiziano Samy Youssef. Ma proviamo a fare un po’ d’ordine.

Tutto inizia con il ritorno di Aldo Montano nella casa, dopo qualche giorno di assenza per altri impegni lavorativi. Per poter sentire la voce dello sportivo, Alex Belli zittisce Samy, una scelta che scatena un’accesa discussione. “Sei tu che mi hai detto di stare zitto” dice Samy, scatenando immediata la reazione dell’attore. Alex Belli risponde dicendo Perché vuoi litigare? Chiudila qua, non voglio litigare con te. Lasciami stare. Basta. Stai buono!” dando però vita ad un litigio con Ainett Stephens.

La “gatta nera” della casa a questo punto si intromette nella discussione, lamentandosi dell’atteggiamento di Belli, che a quanto pare vuole sempre comandare tutti. Il suo rifiuto ad ascoltare le sue richieste porta così ad una spaccatura all’interno della casa. C’è infatti chi sostiene Samy e Ainett, come Raffaella Fico e Francesca Cipriani, e chi Belli, come Nicola Pisu e Miriana Trevisan.

E in tutto questo marasma si aggiunge anche un commento di Soleil che sta facendo molto discutere. Infastidita dai toni utilizzati sia da Ainett sia da Samy, la ex Uomini e Donne risponde con un “Non c’è bisogno che urli. Basta urlare, sembrate delle scimmie” che sta destando scalpore. Alcuni hanno infatti accusato l’influencer di razzismo, altri invece l’hanno difesa sottolineando come nella frase non ci fosse alcun riferimento al colore della pelle dei due concorrenti presi in causa.

Raffaella Fico, per esempio, parlando con gli altri concorrenti, si è detta molto delusa dalle parole di Soleil, tirando fuori a sua volta la parola razzismo. Nel frattempo, pare essersi già risolta la querelle fra Samy e Alex Belli, che nella notte si sono chiariti. L’attore ha formalmente chiesto scusa al modello per i toni utilizzati, chiedendo però da parte di Samy un po’ di educazione in più: