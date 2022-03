Tra i due ex gieffini era nata un’amicizia speciale nella Casa, ma pare non avrà futuro: le ultime frecciatine dopo la fine del reality show

Davide Silvestri e Alex Belli al GF Vip 6 erano inseparabili nelle prime settimane. Poi qualcosa si è rotto, in particolare Davide si è mostrato sempre più insofferente davanti al triangolo artistico che ha tenuto banco da un certo punto in poi. Si è parlato sempre di chimica artistica, del triangolo tra Alex, Delia Duran e Soleil Sorge. Per Silvestri era diventata una situazione insostenibile e insopportabile e lo ha confermato in questi ultimi giorni, rispondendo alle domande di Casa Chi.

L’attore di Vivere ha spiegato che a un certo punto ha pensato fosse diventato tutto insopportabile. La situazione era snervante e si era “stufato davvero”. Per questo quando Alex è uscito dal gioco lui ha provato quasi una sensazione di sollievo, ha detto che ne era contento. Ha ribadito un concetto espresso più volte nella Casa del Grande Fratello Vip. Davide ha aggiunto però di essere dispiaciuto di tutto ciò, perché si è divertito molto con Alex nei primi tempi e poi invece si sono persi in questa storia di chimica artistica.

Silvestri ha rivelato di aver anche consigliato a Belli di fare un po’ meno, di lasciar correre le cose e uscirne fuori. Di tornare a divertirsi e basta. Insomma, un concetto che chi ha seguito il GF Vip 6 conosceva già bene. Queste parole sono finite sotto gli occhi di Alex Belli: la risposta a Davide Silvestri è arrivata puntuale. Ha condiviso tra le sue storie di Instagram queste parole dell’ex compagno di avventura e le ha commentate. Quindi Alex ha cominciato scrivendo che non si spiega come mai alcune persone non hanno altri argomenti se non lui. Anzi, se non “sparlare” di lui. E poi si è rivolto direttamente a Davide:

“Caro Davide, vorrei ricordarti che grazie alla mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate. Non certo per la tua iguana!”

Una stoccata di Alex Belli a Davide Silvestri e la sua imitazione dell’iguana, che però ha suscitato un po’ di ilarità nel pubblico. Certo non si può negare che gli ascolti hanno dato ragione a Belli, ma il pubblico sui social ne ha dette di cotte e di crude sulla sua chimica artistica. Per cui pensare che il triangolo abbia addirittura appassionato il pubblico forse è troppo…