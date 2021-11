GF Vip, Belli ora rischia grosso: è giallo sul biglietto dato ad Amoruso

Alex Belli ha violato il regolamento del Grande Fratello Vip? In questa sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini non mancano le polemiche. Questa volta, i telespettatori più attenti hanno notato un dettaglio che potrebbe far rischiare grosso all’ex attore di Centovetrine. Durante una conversazione con Carmen Russo e Francesca Cipriani, Manila Nazzaro ha fatto una confessione inaspettata. Nel corso della puntata andata in onda lunedì scorso, Lorenzo Amoruso è entrato nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa speciale alla sua dolce metà.

L’ex calciatore ha avuto modo di trascorrere un po’ di tempo con Manila. Ma proprio durante la sua ospitata, sarebbe accaduto qualcosa di particolare. “Alex ha dato un bigliettino a Lore“, ha dichiarato la Nazzaro parlando con le sue compagne d’avventura. Quale sarebbe questo misterioso biglietto? L’atteggiamento di Manila ha fatto subito pensare che il gesto di Belli potrebbe appunto non essere stato giusto. Infatti, la gieffina ha cercato di parlare con un tono basso, facendosi comunque capire.

Allo stesso tempo, anche il comportamento di Carmen ha fatto sì che nascesse questo mistero sul bigliettino che Alex al GF Vip 6 avrebbe dato ad Amoruso. La Russo ha subito cercato di cambiare discorso, parlando dei suoi orecchini. Questo per molti rappresenta la conferma del fatto che l’attore potrebbe aver violato il regolamento.

I Vip presenti nella Casa di Cinecittà sanno molto bene che non possono, in alcun modo, far recapitare dei messaggi all’esterno. Sembra proprio che, invece, Belli abbia deciso di infrangere questa regola. Va comunque precisato che il tutto potrebbe essere stato frainteso. Bisognerà capire se Alfonso Signorini parlerà della questione e prenderà dei provvedimenti al riguardo.

Il padrone di casa potrebbe chiedere delle spiegazioni ad Alex circa questo misterioso bigliettino. L’attore avrà fatto recapitare, tramite Lorenzo Amoruso, un messaggio a qualcuno fuori dalla Casa? Manila, Carmen e Francesca hanno poi fatto notare che Belli è stato particolarmente giù, soprattutto dopo quanto accaduto con Delia Duran.

Non si comprende bene a cosa la Nazzaro abbia fatto riferimento durante questa conversazione. Sembra che Manila abbia cercato di far capire a Francesca che all’interno del bigliettino ci fosse un numero di telefono. Il messaggio di Alex potrebbe essere indirizzato a Delia? Questo è ciò che al momento si ipotizza.