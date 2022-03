Barù e Jessica Selassié, dove eravamo rimasti? Al Grande Fratello Vip qualcuno ha pensato che potessero fare coppia. Nulla di tutto questo: Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona ha infatti più volte ribadito di non vedere alcun futuro sentimentale con la giovane seppur la reputa una donna degna di stima e un’amica. Non abbastanza però per finire nella rosa dei suoi cosiddetti “alleati“, vale a dire coloro con i quali vorrebbe arrivare in finale. In questa speciale lista di Barù figurano Soleil, Davide Silvestri e Giucas Casella, non “Jess”. Della questione se ne è parlato in diretta, nel corso della puntata in onda lunedì 7 marzo 2022.

Alfonso Signorini ha lanciato alcune clip che hanno riassunto il legame creatosi tra la principessa e il nipote di Costantino della Gherardesca, che ha sottolineato una volta di più di essere molto geloso del suo privato e che nella Casa non ha assolutamente intenzione di mostrare o raccontare le proprie faccende. Parole che hanno trovato il plauso di Sonia Bruganelli. “Io credo che sia strano che un comportamento normale passi per strano. Lui giustamente preserva la sua sfera privata, non è normale il contrario”, ha evidenziato la moglie di Paolo Bonolis che ha naturalmente trovato d’accordo Barù. Adriana Volpe, invece, ha acceso la miccia, sostenendo che il rampollo non sempre la racconti giusta.

“A me ha fatto strano la sua alleanza con Soleil, Giucas e Davide. E Jessica? Ti ha dato l’anima, come puoi non voler arrivare in finale con lei?”, ha sottolineato la trentina, ricevendo una risposta piuttosto piccata da Barù: “Certo, ho sempre detto Giucas, Davide, e Soleil. Jessica è arrivata dopo”. La replica ha mandato fuori dai gangheri Adriana: “E allora non fare il fenomeno, su, non fare il fenomeno!“. L’esperto di vini, non ha comunque perso il controllo, ed ha contro-ribattutto in modo tagliente: “Tu hai amici veri? Sai cosa abbiamo passato io Davide, Giucas e Soleil?”.

Alla fine Signorini ha fatto da pompiere spostando l’argomento. Barù in effetti ha sempre detto che i suoi prescelti della finale erano Soleil, Davide e Giucas; dall’altro lato con Jessica ha tenuto atteggiamenti a volte ambigui. Addirittura la principessa ha iniziato a dubitare di lui, pensando che spesso le si avvicini per strategia e per guadagnare punti per un eventuale televoto. Teoria che è stata smentita nel momento in cui Gherardo ha messo le carte in tavola in maniera chiarissima, in diretta, ribadendo una volta di più quali siano i suoi “alleati” e quindi, indirettamente, ripudiando la possibilità di poter sfruttare eventualmente i voti delle Selassié.