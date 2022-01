GF Vip: Barù stronca Jessica, Katia va via. Delia: “Rapporti a 3 con Alex”

Retroscena e spifferi nella Casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore, al Grande Fratello Vip, sono emerse diverse curiosità. Una riguarda Katia Ricciarelli, l’inquilina più discussa del reality show: la soprano il prossimo 18 gennaio taglierà il traguarda dei 76 anni; lo festeggerà nella dimora di Cinecittà. In diversi frangenti l’ex di Pippo Baudo ha fatto sapere di tenere molto a celebrare l’evento con i suoi compagni di viaggio. Poi, però, potrebbe lasciare il gioco. A riferirlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che, dal suo profilo Instagram, ha fatto trapelare l’indiscrezione relativa a un possibile addio anticipato alla trasmissione da parte della cantante lirica. Addio che potrebbe avvenire poco dopo il suo compleanno.

Altre chicche venute a galla tra domenica 16 e lunedì 17 gennaio riguardano Barù e Delia Duran. Il nipote di Costantino della Gherardesca, con la sua proverbiale ironia infarcita da alte dosi di spassoso snobismo, ha stroncato Jessica Selassiè, che continua a lamentarsi del fatto di non riuscire a trovare una dolce metà. Per quel che riguarda la modella venezuelana, a colloquio con Manila Nazzaro di notte (le due donne hanno stretto un bel legame di amicizia), ha confessato di aver avuto dei rapporti intimi a tre in passato (con un’altra donna e con il compagno Alex Belli).

GF Vip, Delia Duran: “Con Alex lo abbiamo fatto con un’altra donna”

“Con Alex, confesso che l’abbiamo fatto anche con un’altra donna una volta. Tu capisci? Ma comunque perché eravamo complici, c’era condivisione”. Così la Duran a Manila. La rivelazione non fa altro che andare a corroborare la voce che vorrebbe che Delia e Alex siano una ‘coppia aperta’. Belli, quando gli fu fatta una domanda diretta sulla questione, ebbe però una versione differente rispetto a quella fornita dalla sua compagna. “Noi non siamo una coppia aperta, la nostra è libertà mentale: quello che ci ha unito fin dall’inizio è proprio questa libertà che abbiamo. Libertà di raccontare che una coppia può essere open mind, sempre però portando rispetto”, puntualizzava l’attore parmense.

Intanto, tra la modella venezuelana e Soleil Sorge, i nervi continuano a essere scoperti e tesissimi, con l’italo americana sempre sul piede di guerra. Così a colloquio con Valeria Marini: “Di certo non siete voi a farle cambiare idea, ma siamo io e Alex. Dovrà farlo prima con lui e poi, se proprio, per esagerare con me. Ora lei sta qui per parlare con me. Ci sono persone che pure in simili frangenti hanno una certa eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro. A me pare proprio una cosa esasperata, una disperata di fama“.

GF Vip, Barù striglia Jessica Selassiè: “Ecco perché non trovi un marito”

Barú, che di recente è stato accostato a Jessica Selassiè (a onor del vero è stato Signorini ad aver voluto mettere un po’ di pepe a una storia che non esiste), ha tuonato proprio sulla principessa nelle scorse ore: “Sai qual è il suo problema e perché non trova un marito? Perché è un po’ acida e non ha senso dell’umorismo”.

Giusto per essere ancor più chiaro ha pure ribadito il concetto in inglese: “That’s also very important form me. You can work on it (traduzione: per me è molto importante. Tu però puoi lavorarci su questo aspetto)”. Jessica, presente in quel momento, ha così commentato: “Sono molto dolce, sensibile… sono gentile e buona”.

La questione relativa all’atteggiamento di Jessica con gli uomini ha mandato su tutte le furie sua sorella Lulù, che ha usato parole pesanti contro la congiunta, rea, a suo dire, di avere un comportamento da “sf..ta “ verso Alessandro Basciano.

“Per come ti comporti passi da sf…ata – ha ‘azzannato’ Lucrezia -. Insisti di continuo, non si fa così. Dai, su, non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di m….a. Non continuare con le battute ridicole. Anche io mi arrabbierei. Vivi la questione in un’altra maniera. In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra che non hai mai visto un uomo“.

E ancora: “Sei pazza, non capisci e insisti e sbagli? Io mi vergogno, nostra madre sarà inc….ata nera. Dirà ‘ma tu guarda sta cret…na sta a fa ste figure di me…a’. Per un ragazzo? Queste figuracce di continuo? Il tuo atteggiamento è da sf….ta. Anche tante altre cose che fai con sto Barù, non sai qual è il modo giusto per arrivare a un uomo. Il modo per attirarlo c’è se ti vuole. Se mi chiamano in confessionale per questa cosa non ci vado neanche. Lo capisci perché me la prendo? Non mi importa se è il modo sbagliato! Non me ne frega niente, comunque puoi andare, ciao, vai, arrivederci, grazie!”.

Jessica ha ribattuto alla sorella: “Non è come stai dicendo. Uno non può essere amico? Io non è vero che insisto. Sophie e Ale non litigano per le mie battute. Questa è la tua opinione, ma anche io mi sono imbarazzata quando facevi tu le figuracce in televisione. Cosa frega a te? Voglio sbagliare nella vita per capire meglio le cose. Nostra mamma arrabbiata? Ma va figurati”.