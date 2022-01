GF Vip, Barù non convince più: applausi su Delia e fischi su Jessica, dubbi

Inizia a vacillare l’immagine di Barù al Grande Fratello Vip 6, in particolare in relazione a Jessica Selassié e Soleil Sorge. Dall’altra parte, però, la sua schiettezza continua a piacere e non poco. Nella notte Barù e Delia hanno avuto un forte scontro in camera. La Duran ha provato a convincere Barù che il suo amore libero con Alex non è una montatura e ha iniziato a parlare anche di “amare lo stesso genere, diversità di genere soprattutto”. Mentre Barù la invitava a tornare insieme a Belli, lei gli chiedeva di ascoltarla perché sarebbe la prima a essere stanca di tutto ciò. Barù le ha chiesto – in termini più coloriti – perché essendo stanca lei per prima abbia deciso di tediare tutti con questo tira e molla con l’ex concorrente.

“Adesso siete paladini del mondo gay? Ma non è vero, dai è tutta una paracu..ta”, ha detto ancora Barù a Delia. Quest’ultima si è tirata fuori dicendo che è stato Alex a parlare di amore libero, ma Barù le ha fatto notare che lei stessa ha detto a più persone nella Casa di aver avuto rapporti liberi – chiamiamoli così – in cui anche lei era d’accordo. Per questo ora Barù si chiede perché fare tutte queste storie ad Alex per Soleil, ma la Duran è stata chiara: l’amore libero va bene solo se entrambi sono d’accordo. Soleil invece piace solo ad Alex, lei non era d’accordo e per questo si è sentita mancare di rispetto. Tuttavia per Barù non esiste la concezione di amore libero: “Ancora con questo amore libero? Basta. L’amore non è libero, costa sudore, sangue, lacrime. L’amore ha un prezzo, non è libero”.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca era poco disponibile all’ascolto perché Delia gli ripeteva cose già dette più volte, ma alla fine ha accettato di ascoltare in silenzio. Dopo qualche minuto di monologo di Delia, Barù ha ripreso la parola per spiegarle che il loro sembra decisamente un teatrino. Non ha nascosto i suoi dubbi a Delia: “Te non sei venuta qui un po’ per mandare avanti questa storia, per niente? Però ti fa comodo. Capisci che a me mi puzza tutto, poi io ti ho ascoltato, ti capisco…”.

Insomma, Barù al GF Vip è un po’ la voce del popolo su Delia e Alex. Con una differenza: per una buona parte del pubblico Soleil fa parte del teatrino, concordato prima del reality show. Ed era stato la voce del popolo anche quando ha sbottato contro Alex Belli in diretta. Insomma, questo lato schietto e sincero di Barù piace molto al pubblico, ma è un lato che fa a cazzotti con il lato che si relaziona a Jessica Selassié.

Barù poco chiaro su Jessica e Soleil per strategia? Le accuse del Web

Per settimane il pubblico si è convinto di un interesse di Barù per Jessica, che lui sta smentendo in tutti i modi ultimamente. Nel frattempo si è avvicinato molto a Soleil, dichiarando che è la concorrente che più lo attrae. Ieri sera si è in un certo senso rimangiato tutto rispondendo a una domanda di Signorini. Il conduttore lo ha messo alle strette, perché il concorrente non ama parlare di dinamiche sentimentali e vorrebbe starne fuori. Tuttavia Signorini gli ha chiesto chi preferisce tra Jessica e Soleil considerando l’insieme della persona, carattere ed estetica. Barù ha risposto Jessica, ma ha mentito.

Dopo la puntata, infatti, Soleil si è risentita di quanto successo e lo ha fatto notare. Barù ha ammesso di aver risposto Jessica facendo una “parac..ta”, ha usato proprio questo termine. La Sorge non ha apprezzato: “Non era una parac..ta, l’hai affermato davanti alla tv nazionale. Altrimenti dicevi che ero io se lo pensi”. A questo punto l’altro ha ribattuto: “Pensa quanto ci sarebbe rimasta male”. Ovviamente si riferiva a Jessica. Questo dettaglio non è piaciuto per niente al pubblico dei social, che lo ha accusato di voler tenere il piede in due scarpe per accaparrarsi i voti dei fan di entrambe le concorrenti.

Qualcuno ha fatto notare infatti che dopo la puntata Barù ha ammesso che Soleil è l’unica che gli smuove qualcosa ma in puntata ha fatto il nome di Jessica. Per tanti questo comportamento ha un’unica spiegazione: “Si tiene calmi i fan di Jess e si tiene buoni i fan di Sole. Un po’ qui, un po’ lì, tanti voti”. Altri concordano: “Si è assicurato i voti di entrambi i fandom!”. È chiaro che a Jessica farebbe meglio una cruda verità che una bella bugia, in questo Barù ha sbagliato. Tuttavia c’è da concedergli il beneficio del dubbio: non è detto che dietro al suo comportamento ci sia una strategia di gioco. Certo è che il pubblico lo terrà d’occhio da oggi in poi…

Mario Barù Monsè è il più stratega di tutte .

Dice "Jessica" alla domanda di Alfonso per tenersi calmi i fans di Jess. Poi dice che Sole è l'unica che lo attizza, così si tiene buono i fans di Sole.

Un po' qui, un po' lì, tanti voti #jessvip #gfvip — Anna S / Caldoqueen (@anna_ursula) January 29, 2022