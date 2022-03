GF Vip, Barù e Jessica nella capanna: lei svela cosa è successo, ma lui…

La capanna di Jessica e Barù al Grande Fratello Vip 6 è il gossip degli ultimi giorni nella Casa. Tutti vorrebbero sapere cosa è successo, tanti stanno aspettando il bacio fra i due ma non è ancora arrivato. Non sotto le telecamere almeno, ma chissà potrebbe esserci stato proprio nella capanna. Dopo la nottata passata sotto le coperte, Jessica e Barù hanno parlato di cosa è successo. Se hanno detto tutto o meno non è dato saperlo, ma Soleil e Sophie hanno deciso di indagare. Le due si sono calate nelle vesti di giornaliste provette e hanno intervistato quasi tutta la Casa, non solo i diretti interessati.

La prima a rispondere alle loro domande è stata Delia Duran, che però dormiva e non sa nulla di ciò che è successo. Jessica però ne ha parlato con lei e le avrebbe rivelato della paura di Barù delle telecamere che sono praticamente ovunque. Così il concorrente si sarebbe ritagliato uno spazio lontano dall’occhio del Grande Fratello e ha parlato in modo sincero con la Selassié. Anche Davide Silvestri è finito nelle grinfie delle due giornaliste, che lo hanno messo sotto torchio per bene. Lui d’altronde è una delle persone più vicine a Barù e poteva saperne di più.

Davide ha resistito all’assalto all’inizio, poi ha ceduto e ha parlato della presenza di tracce di rossetto su Barù, tuttavia lui pensa sia solo una tattica. “Credo che il mio amico sia stato intrappolato”, ha aggiunto. Insomma, ha preferito giocare sulla questione e non ha tradito la fiducia dell’amico. Cosa ha rivelato invece Manila? Lei non pensa ci sia stato del tenero sotto la capanna di Jessica e Barù. Secondo lei hanno soltanto parlato anche perché se ci fosse stato qualcosa in più Jessica avrebbe avuto un’espressione diversa.

Jessica e Barù parlano della capanna: chi ha chiesto di costruirla?

Quindi Soleil e Sophie hanno intercettato la protagonista di questo gossip. Jessica ha detto cosa è successo con Barù sotto la capanna. Questa la sua versione:

“Chiacchiere, tante chiacchiere. Siccome mancano otto giorni alla fine di questo programma abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia e attrazione per dopo. Abbiamo parlato di tante cose che con i microfoni e con le telecamere non ci siamo mai detti”

Non contente della risposta, Soleil e Sophie hanno chiesto in modo diretto se ci sono stati contatti fisici. Jessica ha tergiversato: “Quello che succede sotto la capanna rimane sotto la capanna”. Ha preferito insomma mantenere un certo mistero. Non solo, Jessica ha anche rivelato che sarebbe stato Barù a chiedere la capanna. Arrivato il suo turno nelle interviste, Barù ha smentito: ha parlato di disinformazione! Non sarebbe stato lui quindi a chiedere di costruire quello spazio riservato, su ciò che è successo invece ha detto:

“Ci sono state chiacchiere, i nostri corpi si sono toccati ma è stato solo un piccolo avvicinamento. La signorina Jessica era triste ieri, io la volevo rassicurare. Dirle che tutto andrà bene e che io le voglio molto bene e ci sono per lei”

Barù ha parlato di contatto fisico con Jessica nella capanna del GF Vip, ma sul futuro tra loro non sembra avere molti dubbi. Anche ieri ha confermato di non essere interessato sentimentalmente: “Mi piace molto come ragazza ma non vedo una grande storia d’amore tra noi due”. Tuttavia ha aggiunto di non essere un veggente e di non poter sapere cosa succederà in futuro…