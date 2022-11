Non sono giorni semplici per Antonella, che perde consensi giorno dopo giorno e i dubbi aumentano sull’ex fidanzato

Perché l’ex di Antonella Fiordelisi era in studio al GF Vip nelle prime puntate? Da qualche ora sta circolando sui social una foto di Gianluca in studio. Non dovrebbe stupire più di tanto, in realtà, ma tanto è servito ad aumentare i dubbi sulla storia tra Antonella e l’ex. O almeno su come si siano lasciati, salutati prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip. Certo è che il fatto che Gianluca fosse in studio per sostenerla lascia pensare che lei non abbia chiuso del tutto con lui prima di entrare nella Casa.

Antonella ha ammesso di aver sbagliato ad avere contatti con lui fino a fine luglio, però davvero questo ragazzo si è illuso da solo su cosa potrebbe succedere quando lei uscirà dal GF Vip? Il pubblico si sta facendo un’idea su tutto questo e non pochi pensano che i due siano d’accordo. O che la Fiordelisi lo abbia lasciato in attesa che abbia cambiato i piani dopo il flirt con Edoardo Donnamaria, dimenticando di avere un conto in sospeso con l’ex. Intanto Fanpage ha contattato Gianluca per raccogliere la sua verità sulla presenza in studio al GF Vip. Lui non si è tirato indietro e ha spiegato:

“Ho sostenuto Antonella sin dall’inizio, è normale che andassi in studio. Avevamo un rapporto speciale e questo il GF Vip lo sapeva. Sono stato io a farmi avanti chiedendo di poter essere presente alle prime puntate, per starle vicino nel suo percorso”

Non è mai intervenuto nel corso delle puntate, inoltre ha messo in chiaro di essere stato lui a proporsi. Gianluca ha partecipato a due puntate del GF Vip 7, lo ha ammesso lui, e ha smesso di andarci quando Antonella si è avvicinata a Edoardo. “Vederla tra le sue braccia mi faceva soffrire, ho preferito farmi da parte e seguire il meno possibile”, ha aggiunto. Nonostante lei abbia detto di non essere più innamorata, Gianluca è convinto di avere ancora una possibilità con lei:

“Non mi sarei mai aspettato che mi dicesse ‘Sono innamorata di te’. Avrebbe dato un messaggio incoerente rispetto al suo percorso. Alle sue parole io non ho dato peso, mi è bastato guardarla negli occhi per capire quello che prova davvero. Spero solo di non averla allontanata, non voglio correre il rischio di perderla ancora più in fretta”

E non è l’unico a pensarla così, anche Edoardo Tavassi per esempio ha messo in guardia Donnamaria sulla possibilità che fuori dalla Casa lei torni con l’ex. La risposta di Donnamaria? Lui è sereno, ha ammesso: male che vada avrà trascorso dei mesi a scambiarsi baci con una bella ragazza che magari fuori dalla Casa non lo avrebbe preso in considerazione. Questo ha risposto a Tavassi. Ma Gianluca ci sarà ancora per Antonella Fiordelisi come amico? Questa la sua risposta: