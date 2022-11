GF Vip andrà in onda solo il lunedì e… spunta il nome del vincitore!

Cambio di programmazione per la settima edizione del Grande Fratello Vip. Dal 14 novembre 2022 il reality show condotto da Alfonso Signorini non avrà più due puntate a settimana. Andrà in onda solo ed esclusivamente di lunedì per tutto il mese di novembre e gran parte di dicembre. Il motivo? Non c’entrano gli ascolti, che sono più che soddisfacenti, bensì i Mondiali di calcio in Qatar che inizieranno a breve. Per evitare infelici scontri Mediaset ha deciso di preservare uno dei suoi programmi di punta.

Sicuramente un appuntamento a settimana regalerà al GF Vip linfa vitale visto che in questo modo le dirette saranno più ricche di argomenti da trattare. Il programma andrà in onda fino a marzo. Da ricordare inoltre, che nelle puntate di dicembre non ci sarà l’opinionista Sonia Bruganelli. Come accaduto lo scorso anno, la moglie di Paolo Bonolis si prenderà qualche pausa dalla tv per trascorrere le festività natalizie insieme alla sua famiglia.

Lo scorso anno il posto di Sonia Bruganelli è stato preso da Laura Freddi, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, ma questa volta Alfonso Signorini potrebbe optare per Giulia Salemi, già commentatrice per i social network. Non è da escludere un ritorno di Adriana Volpe o, perché no, l’arrivo della pungente Soleil Sorge, star della passata stagione e attualmente conduttrice del Gf Vip Party.

Chi vincerà il Grande Fratello Vip 7

Mancano tanti mesi alla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip ma in rete sono già trapelati i nomi dei papabili vincitori. Secondo gli scommettitori la favorita di questa edizione è la semi sconosciuta Nikita Pelizon, decretata immune dal pubblico per ben tre volte di fila.

La modella, che prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia ha partecipato a Temptation Island, Ex on the beach e Pechino Express, è molto amata dal pubblico. A insidiare Nikita c’è però la new entry Edoardo Tavassi: il fratello di Guendalina ha lasciato il segno pure all’ultima Isola dei Famosi ma ha dovuto abbandonare il gioco a causa di un infortunio.

La Pelizon e Tavassi sul tabellone Snai sono entrambi a 4 volte la scommessa, tallonati da Luca Salatino, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini, tutti a quota 5. Antonella Fiordelisi, al primo posto fino a poche settimane fa, scivola a 6 davanti a Micol Incorvaia, a 8 volte la posta.

Doppia cifra a 10 – come riporta Agipronews – per Oriana Marzoli, con Antonino Spinalbese e George Ciupilan a 15. Si sale a 20 per il successo di Sofia Giaele De Donà, con Luciano Punzo e Alberto De Pisis a 25, poi Daniele Del Moro, Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti tutti a 33. Lontani a 50, invece, Sarah Altobello, Wilma Goich, Pamela Prati e Attilio Romita.