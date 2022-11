GF Vip, altro caso Covid: allarme rosso, si teme pure per Signorini

Nelle scorse ore, la macchina organizzativa dal Grande Fratello Vip 7 ha reso ufficiale che dei concorrenti, per la precisione 4 (Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini e Attilio Romita), sono risultati positivi al Covid. Subito sono stati fatti uscire dalla Casa e sono stati isolati dal resto del gruppo. Ora arriva un’altra conferma di positività: trattasi di Pamela Prati. La showgirl sarda è stata eliminata giovedì scorso. Un fatto che potrebbe causare ulteriori danni al proseguimento della trasmissione visto che la Prati, costretta dal televoto a lasciare la dimora più spiata d’Italia, si è precipitata in studio, ha baciato sulla bocca Marco Bellavia, scambiando anche abbracci e baci con Alfonso Singornini. Ecco perché si teme che pure il conduttore del reality show possa ritrovarsi con un tampone positivo tra le mani.

L’ex star del Bagaglino, sabato 12 novembre, ha spiegato ai suoi fan tramite i suoi profili social di aver effettuato un tampone che è risultato negativo. Peccato che 24 ore dopo la situazione è cambiata drasticamente. Nella notte la showgirl non si è sentita bene, così ha provveduto a effettuare un altro test. Stavolta il responso è stato contrario a quello fornito dal tampone precedente: positiva. Tra l’altro Pamela ha precisato di non stare per nulla bene e di essere spaventata in quanto è la prima volta che si trova a dover affrontare il coronavirus.

“Ieri dopo aver saputo della positività di alcuni miei compagni d’avventura sono corsa a fare un tampone ed ero negativa. Questa notte sono stata male, per sicurezza l’ho ripetuto ed è risultato positivo”, ha scritto l’attrice. Quindi ha aggiunto: “Spero di riprendermi presto perché non mi sento bene e, non avendo mai avuto il Covid prima d’ora, sono un po’ spaventata”. “Ovviamente non sarò in studio domani sera ma spero di guarire presto per tornare da voi. Statemi vicino perché il vostro affetto per me è sempre fondamentale. Grazie”, ha concluso la showgirl.

Non sono da escludere altri casi di positività al Grande Fratello Vip 7

Da capire anche se nelle prossime ore, fatto alquanto probabile, emergeranno altri casi di positività nel loft di Cinecittà. C’è il forte rischio che la presenza di ‘vipponi’ sia decimata. E da capire anche come verrà condotta la puntata prevista per il prossimo prime time su Canale Cinque. Una decisione è già stata presa: il televoto è stato annullato. Sul focolaio scoppiato tra i ‘vipponi’, nelle scorse ore, ha detto la sua anche il virologo Matteo Bassetti, il quale ha dato dei consigli alla trasmissione Mediaset su come gestire la situazione.