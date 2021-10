GF Vip Alex Belli, momento intimo (“5 contro 1”): ecco chi lo ha scoperto

Un gieffino avrebbe beccato Alex Belli in un momento intimo nella Casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo il caso di Nicola Pisu, ecco che sarebbe capitato di nuovo lo stesso episodio. Ebbene, da come è possibile notare tra i commenti sui social network, pare che anche l’attore sia stato beccato in bagno mentre godeva di un momento intimo. Il Vip sarebbe stato visto da alcuni concorrenti. Il giorno dopo, questi gieffini, avrebbero commentato l’accaduto, cercando di non far uscire fuori la notizia di fronte alle telecamere.

I telespettatori, però, non si sono lasciati sfuggire alcun particolare e, facendo due più due, hanno compreso cosa potrebbe essere accaduto nel bagno della Casa di Cinecittà. Su Twitter si legge, in un post condiviso da un utente, che nella mattinata di ieri alcune coinquiline hanno raccontato che, nella serata precedente, Carmen Russo avrebbe aperto la porta del bagno e trovato Alex Belli “in piena battaglia del 5 contro 1”. Inoltre, Gianmaria Antinolfi avrebbe confermato, rivelando di aver assistito a questa scena altre volte.

Questi sono decisamente momenti abbastanza imbarazzanti per i Vip di questa edizione. La scorsa settimana ha parlato di una situazione simile Raffaella Fico. Ebbene, quest’ultima avrebbe beccato Nicola Pisu intento a godersi la sua intimità. Nei giorni precedenti, inoltre, si è addirittura parlato di una stanza segreta del GF Vip, dedicata proprio ai maschietti della Casa di Cinecittà.

Su questo punto, era stata Francesca Cipriani a fare una battuta particolare su Giucas Casella e “Federica”. Ma, qualche giorno dopo, l’ex fidanzata di Mario Balotelli aveva rivelato ai suoi coinquilini di aver beccato uno dei ragazzi nel bagno, in un momento abbastanza imbarazzante. Infatti, la gieffina era apparsa molto a disagio per la situazione.

Aveva richiuso la porta del bagno, per poi recarsi dai suoi compagni d’avventura e parlare di quanto accaduto, senza svelare il nome del ragazzo. A rivelarlo ci ha pensato poi Manila Nazzaro, come avevano fatto presente vari utenti su Twitter.

In questa occasione, proprio Alex Belli aveva fatto notare ai suoi coinquilini che queste sono cose naturali. Inoltre, l’attore aveva affermato che ‘queste cose’ bisognerebbe farle la mattina presto, in modo da non essere disturbati.

A questo punto, i telespettatori avevano ironizzato sulla cosa: “Adesso si spiega perché lui è tra i primi ad alzarsi e a correre in bagno ogni mattina”. Ed ecco che, appunto, che ora Carmen avrebbe beccato proprio l’attore in un momento così imbarazzante!