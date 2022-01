GF Vip al posto di Meraviglie: Cesare Bocci attacca Mediaset

By

Cambio improvviso di palinsesto su Canale 5. Venerdì 7 gennaio andrà in onda in prima serata una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Da tempo era però previsto uno speciale di Viaggio nella Grande Bellezza dedicato al Quirinale. L’appuntamento con Cesare Bocci è stato rimandato a data da destinarsi, molto probabilmente in concomitanza con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Lo sfogo di Cesare Bocci su Instagram

Una scelta che non è particolarmente piaciuta a Bocci: l’attore è il conduttore di Viaggio nella Grande Bellezza dal 2019. A quanto pare Cesare non è stato informato della novità dall’azienda ma ha scoperto tutto tramite alcuni siti web. Su Instagram l’interprete ha pubblicato una schermata con i vari titoli che riportano la notizia. “A voi l’ardua sentenza…”, ha scritto nella didascalia.

Cesare Bocci e il supporto degli altri colleghi

“Cosa ci fai ancora a Mediaset?”, ha chiesto un follower. “Esatto!”, ha replicato Cesare Bocci. Quest’ultimo ha poi ricevuto il sostegno di molti attori tra cui Alessio Vassallo, che ha commentato così: “Purtroppo quella rete dovrebbe fare solo determinate cose. E basta. Scandaloso”. Per Antonia Liskova tutto l’affare è semplicemente “vergognoso”.

Anche un altro attore, Michele La Ginestra, è stato piuttosto duro sulla questione:

“L’unica logica che segue è quella di fare ascolti, puntando solo sulla soddisfazione della curiosità becera di un pubblico attratto esclusivamente dalle urla e dagli schiamazzi di terz’ordine. Teniamo duro”

Al momento Mediaset non ha ancora replicato all’attacco di Cesare Bocci. No comment da parte di Alfonso Signorini, costretto a preparare in fretta e furia una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Dopo le festività natalizie il doppio appuntamento doveva ritornare su Canale 5 dal dieci gennaio ma è stato anticipato.

Torna il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip

Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 7 gennaio tornerà accanto ad Alfonso Signorini Laura Freddi. Quest’ultima doveva presenziare solo nella puntata di lunedì 3 gennaio ma l’ultima scelta Mediaset ha stravolto i piani. Sonia Bruganelli, opinionista in carica, è infatti ancora a Dubai con la famiglia. Il suo rientro è previsto per lunedì 10 gennaio.

Laura Freddi, che ha convinto tutti nella sua puntata di debutto, è stata dunque chiamata ad affiancare di nuovo Adriana Volpe. Tra l’altro l’ultima puntata del GF Vip ha fatto ottimi ascolti tv, volando oltre il 20% di share e battendo la concorrenza agguerrita di Rai Uno.