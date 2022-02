GF Vip: aereo per Delia da Alex ma è un enigma, Soleil reagisce così

Sulla Casa di Cinecittà è volato un aereo di Alex Belli per Delia Duran stamattina. Si tratta del primo messaggio nei cieli per la prima candidata finalista di questa edizione, che non ha trattenuto l’entusiasmo. Non era un aereo da parte dei fan, però, perché non c’era la loro firma. A mandare questo messaggio è stato infatti Alex Belli e non solo lui, pare infatti che una delle due firme appartenga a un’amica della coppia. O ex coppia. Cosa c’era scritto nell’aereo di Alex per Delia? Questa la frase: “Delia, sarà Belli finché Duran”. Poi c’erano le firme, Lip e AxB.

La Duran ha subito capito i mittenti dell’aereo: Lip è una sua amica, Liviana, che è molto vicina a lei e Alex. AxB invece è la firma di Belli, o meglio della sua Factory, la sua azienda. Insomma Delia ha subito capito chi voleva farle arrivare questo messaggio, però non è riuscita a decifrare la frase. In un primo momento ha reagito con gioia e ha festeggiato per l’arrivo dell’aereo. In un secondo momento si è confrontata con Nathaly Caldonazzo e le ha chiesto se secondo lei poteva essere una frecciatina, nel senso di “sarà bello finché dura”. E ha messo in chiaro di aver chiuso lei la relazione, nella scorsa puntata.

Per Nathaly non era una frecciatina, invece, tuttavia non ha nascosto il suo pensiero sull’aereo: Alex avrebbe fatto meglio a parlare chiaro e a mandarlo da solo. In realtà, pur non conoscendo i retroscena di questa frase, l’interpretazione più semplice è un’altra: Alex Belli ha motivo di esistere finché è con Delia Duran? Sarà questa la giusta lettura della misteriosa frase oppure ha ragione Delia, che ha pensato a una frecciatina? Una conferma del fatto che sia stato un aereo d’amore è arrivata dallo stesso Alex Belli, che ha postato tra le stories il video del momento dell’aereo. E ha aggiunto: “Per te Delia”. Nella seconda storia invece ha riportato la frase dell’aereo, con un cuore. Peccato che Delia, però, non abbia recepito il messaggio.

Alex Belli manda un aereo a Delia, la reazione di Soleil Sorge

Naturalmente gli occhi erano puntati anche sulla reazione di Soleil Sorge all’aereo di Alex per Delia. Soprattutto dopo la sua profonda lettera scritta all’amico artistico. Stando ai fan di Twitter, in un primo momento ha ignorato il messaggio e ha commentato con Barù quanto fosse forte il sole, in giardino. Successivamente ha aggiunto: “Vuol dire che sono belli finché durano. Speriamo che non durino…”. Barù le ha fatto eco, entrambi si riferivano alle dinamiche del programma.