GF Vip, l’abito di Nathaly Caldonazzo è alla portata di tutti: marca e prezzo

Non tutti i vestiti sfoggiati dalle Vippone in prima serata sono sogni irraggiungibili per le persone comuni

L’abito di Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip 6 è piaciuto, non a tutti ma a una buona parte di pubblico sì. E per coloro che vorrebbero indossare lo stesso tubino con scollo a cuore ci sono buone notizie: il prezzo dell’abito non è assolutamente irraggiungibile, anzi. I fan sono abituati a leggere cifre molto alte, soprattutto l’anno scorso Giulia Salemi faceva sognare le sue follower con dei bellissimi abiti di alta moda. Quest’anno invece le concorrenti hanno scelto spesso vestiti alla portata di molti, ma non certo di tutti. I costi insomma restano impegnativi nella maggior parte dei casi.

Come hanno svelato le pagine Instagram che vanno a caccia dei marchi dei vestiti visti in tv, tra cui @closet_italy, l’abito con scollo a cuore della Caldonazzo costa meno di 20 euro. Il marchio svelato da queste pagine è Fulò Abbigliamento, si chiama Abito Lyon sul loro sito e costa 19,90 euro. Al momento è in saldo al prezzo di €15,92. Nella descrizione viene descritto come un abito tubino arricciato sui lati, manica lunga con spalla a palloncino e scollo profondo. È disponibile solo nero e in taglia unica e veste fino alla taglia 44. Questa la composizione: 76%viscosa 21%nylon 3%elastomero.

Nathaly lo ha indossato abbinando una cintura in vita con fibbia dorata e collant scuri, ma è in vendita senza la cintura. Ma trattandosi di un capo molto gettonato, pare di capire, Fulò non è l’unico sito dove poterlo acquistare. Si può trovare anche sullo shop di Le Style de Paris, stavolta scegliendo tra le taglie S, M e L. Ci sono due versioni dell’abito della Caldonazzo: nero al prezzo di €23,90 mentre in lurex argento costa €31,50.

Questi marca e prezzo dell’abito nero di Nathaly Caldonazzo al GF Vip. L’abito ha diviso l’opinione del pubblico. Tra i commenti su Instagram in tanti hanno scritto che con 20 euro Nathaly “ha stracciato tutte” e che era vestita meglio di tante altre. “Anche più raffinata di chi ha addosso abiti da 2000€ ma sembrano del mercato”, si legge ancora nei commenti. Dall’altra parte ci sono coloro a cui non solo non piace l’abito ma non è piaciuto neanche come lo ha indossato la concorrente.