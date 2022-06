GF Vip 7, ecco le opinioniste ufficiali: “Contratto firmato stamane”

By

Il conduttore ha preso la sua decisione: ecco chi lo affiancherà nello studio di Cologno Monzese per la prossima edizione del reality

Dopo giorni di rumors arriva un’ulteriore conferma rispetto all’imminente partecipazione di Orietta Berti alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Stando a quanto riportato in anteprima nelle scorse ore da Il Sussidiario, la nota cantante emiliana sarebbe pronta a sbarcare negli studi di Cologno Monzese per partecipare in veste di opinionista al celebre reality show condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini.

Le primissime voci riguardanti la partecipazione di Orietta Berti come opinionista al Grande Fratello Vip erano giunte nei giorni scorsi su TvBlog. Oggi, in ogni caso, Il Sussidiario ha ufficializzato la firma vera e propria del contratto, che sarebbe avvenuta proprio questa mattina.

Grazie a questa lunga trattativa Mediaset è così stata in grado di scippare uno dei personaggi più influenti dell’ultimo anno e mezzo alla Rai, che dopo il Festival di Sanremo 2021 si era conquistata la fiducia della Berti diventata ospite fissa del tavolo di Che tempo che fa.

A questo punto manca solo l’annuncio definitivo da parte dell’artista e della trasmissione, che ancora non hanno smentito né confermato i rumors circolati di recente.

GF Vip 2022: il ritorno di Sonia Bruganelli

Chiusa definitivamente la parentesi Adriana Volpe, il Grande Fratello Vip tornerà ad ospitare anche Sonia Bruganelli in veste di opinionista.

L’annuncio della moglie di Paolo Bonolis come “disturbatrice” della nuova edizione è giunto proprio un paio di giorni fa ed è stato seguito, neanche a dirlo, da una serie di pettegolezzi e polemiche. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate tramite Davide Maggio, sembra infatti che Signorini avesse scelto la Bruganelli solo dopo il “no” ricevuto da Giulia de Lellis. Voci, queste, rapidamente smentite dal conduttore, che ha fatto chiarezza sul tema con una Instagram Stories, negando il tutto.

Signorini, in ogni caso, ha anche tenuto a precisare che in passato una proposta alla De Lellis l’aveva effettivamente fatta. La trattativa con la diretta interessata, intavolata ormai quattro anni fa, si era però risolta con un nulla di fatto.

Quale sarà, dunque, il rapporto fra Sonia Bruganelli e la ben più mite Orietta Berti? Bisognerà attendere la messa in onda della nuova edizione del GF Vip, anche se viene da pensare che ci saranno molte meno scintille rispetto ai bei vecchi tempi di Adriana Volpe.