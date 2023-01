La puntata di lunedì sera non è piaciuta né ai fan Oriele né ai fan di Daniele e neanche a Daniele stesso: come sta protestando

Daniele Dal Moro vorrebbe abbandonare il Grande Fratello Vip 7, e probabilmente se non ci fosse una penale da pagare lo avrebbe già fatto. Che abbia un carattere permaloso è fuori discussione, non digerisce molto bene le critiche o per meglio dire fa fatica a metabolizzarle, a masticarle e mandarle giù. Lunedì sera Alfonso Signorini e i suoi autori hanno deciso di puntare tutto su questo lato caratteriale di Daniele, mostrando solo il suo lato peggiore nel rapporto con Oriana Marzoli. Per presentare un quadro completo della situazione a chi non segue tutti i giorni la diretta: la clip su Oriana e Daniele si è fermata al primo giorno dopo la puntata scorsa.

Nel resto della settimana Daniele e Oriana sono stati vicinissimi, uniti e hanno deciso di viversi con estrema calma, anche senza baciarsi e senza dormire insieme. Nulla di tutto questo è stato mostrato, anzi nella clip montata ad arte dagli autori è venuto fuori solo il Daniele pesante, burbero e sì, esagerato verso Oriana. Ma ha anche altri lati non mostrati al pubblico. Si è sentito tradito dagli autori perché con loro si confidava in confessionale e poi proprio loro lo hanno spinto nel calderone. Signorini inoltre lo ha rimproverato così, davanti a tutti, dimenticando che in quella Casa c’è chi fa molto peggio. Anche verso Oriana, un nome a caso: Davide Donadei.

Daniele dopo la puntata ha cominciato una protesta. Dorme parecchie ore al giorno, non indossa il microfono e indossa invece gli occhiali da sole in casa nonostante sia vietato. Poi c’è la questione Oriana: ha deciso di non avvicinarsi a lei per evitare che la loro vicinanza le porti più voti. Questo perché Oriana è al televoto con Nikita e George, entrambi molto amici di Daniele. Una persona molto vicina all’imprenditore veronese è Attilio Romita: lui ha svelato la protesta di Daniele con gli autori. Come riportato da Biccy, Attilio ha parlato così a Oriana:

“Oggi lui ha dormito molto e poi è andato in confessionale. Lui ce l’ha con loro, con quelli del GF. Ce l’ha per quel tweet. Stamani sono andato a letto a dormire alle 6 e mezzo dopo averci parlato ore. Poi mi ha risposto ‘è tutta la vita che sono solo, se non mi vorrà nessuno amen, non mi spaventa’. Lui aveva bisogno di una persona per sfogarsi, perché stava tanto frastornato”

Romita è diventato un Oriele a tutti gli effetti, tra l’altro. Non perde occasione per spingere affinché Daniele e Oriana si diano una reale possibilità di conoscersi. Questo perché ha capito che da parte di entrambi c’è un interesse che va oltre l’attrazione fisica. E che Oriana non sta giocando con Daniele. Nello stesso discorso, infatti, ha aggiunto:

“Io gli ho detto che deve assecondare la voglia di conoscere te. Lui mi diceva ‘io non riesco a cancellare lo storico’. E così gli ho spiegato che tu sei una persona e non un giocattolo. Non può fare questo stop and go. Alternando momenti di dolcezza a momenti di esclusione. Oltre a fare un danno a te si rende ridicolo lui”

La persona che forse potrebbe far tornare il sorriso a Daniele è proprio Oriana. I due quando sono insieme tirano fuori il meglio dell’altro, e se non è questa una cosa positiva allora cosa?