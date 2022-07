GF Vip 6, ex gieffino ora fa l’operaio: la svolta che dà l’esempio

Un ex Vippone del Grande Fratello Vip 6 dà l’esempio ai giovani di oggi iniziando un nuovo lavoro, con un’impresa di costruzioni. Forse qualcuno se lo sarebbe immaginato ancora seduto comodo sul divano e, invece, Nicola Pisu si dà da fare. Dopo l’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia anziché approfittare della notorietà acquisita, il figlio di Patrinzia Mirigliani decide di dare una svolta alla sua vita lavorativa trovando impiego come operaio. Notando le prospettive di molti giovani di oggi (non tutti), di certo questo è un buon esempio.

Probabilmente a Nicola non ha poi così colpito il mondo dello spettacolo. Quella nel reality show condotto da Alfonso Signorini, dove ha fatto parlare di sé per l’interesse provato nei confronti di Miriana Trevisan, è stata la sua prima esperienza in tv. In pochi, in effetti, si sarebbero aspettati di vederlo avviare una carriera televisiva. Pisu non ha vissuto anni di spensieratezza, anzi. Insieme alla mamma Patrizia Mirigliani non ha mai nascosto il passato turbolento legato alla tossicodipendenza, facendo passare un buon messaggio: da quel tunnel si può uscire.

E Nicola ne è uscito. Oggi stupisce, in positivo, il pubblico che lo segue condividendo un video che lo ritrae nella sua nuova esperienza lavorativa. Spente le luci dei riflettori del GF Vip 6, Pisu ha deciso di rimboccarsi le maniche e di cercare un nuovo lavoro. Ciò che si sa è che l’ex gieffino cura il sito web di Miss Italia, di cui la madre è la patron. Ha anche lavorato al docu-film ispirato al nonno Enzo Mirigliani, Storia di un ragazzo calabrese.

Non si sa se Nicola abbia intenzione di procedere su quella strada e si stia ancora curando il sito web, ma ciò che è certo è che oggi lavora come operaio elettricista per un’impresa edile che si occupa di costruire case. Lui stesso lo fa sapere attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, condividendo un video che lo ritrae mentre è alle prese con dei fili elettrici.

“Nuova esperienza lavorativa”, scrive Nicola Pisu spiegando il senso del filmato. Qui indossa la t-shirt dell’impresa, a dimostrazione del fatto che questo è il suo nuovo lavoro. Pioggia di commenti positivi da parte del pubblico che lo segue. “Bravissimo ragazzo da ammirare”, “Complimenti ti fa onore” e ancora “Bravissimo Nicola, questa è realtà di vita, ti fa onore. Sei stato sempre con i piedi per terra”.

Non che fare l’influencer o intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo non siano dei lavori di rispetto. Ma di certo la scelta di Pisu raccoglie tantissimi consensi in un’era dove questo genere di mestieri da tanti giovani di oggi non viene neanche considerato.